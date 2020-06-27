«Она борется, не сдается»: похорошевшая Хлебникова в силуэтном платье выступила на публике

Певица, которая год назад рассказала о тяжелой болезни, решила спеть дуэтом с молодым артистом. Коллеги восхитились тем, как выглядит звезда.

Новый выпуск передачи «Привет, Андрей!» был посвящен звездам 90-х годов. В студию пришла Светлана Владимирская, которая в свое время исполняла хит «Мой мальчик». Также ведущий выяснил, как сложились судьбы солисток дуэта «Вкус меда» Алены Иванцовой и Татьяны Анис. Однако главным сюрпризом стало появление в студии Марины Хлебниковой. 54-летняя певица крайне редко появляется на публике.

Напомним, что в последние годы артистку стали часто обвинять в алкоголизме. Сначала шоумен Рустам Солнцев неожиданно набросился с упреками на женщину. Он заявил, что звезда злоупотребляет спиртным. Потом и Дана Борисова стала предлагать спасать певицу от пагубного пристрастия. Однако на этот раз Хлебникова предстала в черном сверкающем платье с глубоким декольте и разрезом на юбке. Наряд подчеркнул стройную фигуру артистки.

Похорошевшая певица спела дуэтом с хип-хоп исполнителем Расселом Рэем. Она перепела на новый лад свой хит «Чашка кофею». Хлебникова зажигательно танцевала и демонстрировала точеную фигуру в облегающем платье. Ангелина Вовк не стала скрывать восхищения.

«После того, что читала в прессе, что Мариночка тяжело больна, конечно, я смотрела на эту прекрасную женщину. Мариночка удивительно отзывчивая, добрая, чудесная, талантливая. Сегодня я смотрела с болью, из-за ее состояния, а с другой стороны — с радостью, потому что она борется, не сдается. Я очень рада за нее», — высказалась Вовк.

Напомним, что 2019 году Хлебникова рассказала, что борется с болезнью. Она перенесла множество операций и сильно похудела. Долгое время ее выхаживал бывший муж Антон Логинов.