Аскольд Запашный объяснил, почему голову в пасть льва на выступлениях кладет он, а не брат

Дрессировщик Эдгард Запашный в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объяснил, почему теперь голову в пасть льва кладет он, а не его родной брат Эдгард. Ведущая сделала предположение, что Аскольд просто смелее своего родственника, или, возможно, у того просто больше голова и в пасть не «влезает».

«Раньше в жизни было, что Эдгард чаще клал голову в пасть льва. Потом на представлениях мы менялись. Он, на самом деле, тоже такое исполнял. И было даже время, когда он чаще делал такой трюк. А потом мы просто стали делить номера. Сейчас этот трюк достается мне». Аскольд Запашный

Как сказал Аскольд Запашный, трюк верхом на льве Эдгард вообще не исполнял никогда. «Ему с такими длинными конечностями это было бы непросто делать», — заметил он.

Напомним, что Аскольд и Эдгард Запашный представители известной династии дрессировщиков. Аскольд Запашный – художественный руководитель Большого московского цирка.