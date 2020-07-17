«Последняя неделя была кромешным адом»: коронавирус «сожрал» 52% легких Аниты Цой

Россия полна Фомами неверующими. Отдельные пользователи Сети высказали предположение, что Анита Цой, которую госпитализировали в больницу с диагнозом Covid-19 еще 30 июня, на самом деле не болела коронавирусом. Кто-то даже предположил, что певица зарабатывает на рекламе таким нетривиальным манером.

Поводом усомниться в словах артистки стало видео из больницы, которое она записала с макияжем на лице. Подписчики посчитали, что заболевшей женщине нельзя быть красивой такой.

Впрочем, сама Анита пояснила, что артист вообще не может позволить себе выглядеть плохо, даже если заразился коронавирусом. Поэтому она «навела марафет» исключительно для видеообращения.

В интервью Teleprogramma.pro певица ответила на обвинения неверующих подписчиков, рассказала о коварном течении болезни и своей мечте полетать на воздушном шаре.

— Анита, как вы себя сейчас чувствуете?

— Да, все хорошо. Уже третий день нахожусь дома, потихонечку восстанавливаюсь. Приходится соблюдать ряд предписаний.

Например, нельзя заниматься физическим трудом, пока присутствует слабость. Откопала дома палочки для скандинавской ходьбы и сейчас хожу с их помощью.

Все-таки почти 19 дней находилась без движения. Палата была небольшая, и большую часть времени я проводила лежа.

Периодически звонят из поликлиники. Предложили комплекс дыхательных упражнений. Завтра пройдет первое занятие, на котором мы вместе с врачом будем дышать, восстанавливать дыхание по специальной методике.

— То есть, врачи за вами следят?

— Конечно. Врачи прописали курс мощных таблеток, например, для восстановления печени. А Роспотребнадзор вообще контролирует очень круто. Чуть что — звонят и спрашивают: «А куда это вы пошли?». И если я покину свой участок, то меня ждет большой штраф. Но, с другой стороны, и сил нет его покидать.

— На какой день после того, как вас положили в больницу, стало легче?

— Первые три дня я думала, что скоро выпишусь, что меня положили в больницу на всякий случай. Но ну тут то было.

После падения температуры вирус начал изучать другие органы. Самый тяжелый удар прошелся на последнюю неделю, когда, казалось бы, что я почти вылечилась, хотя тест еще показывал положительный результат.

Тогда у меня вдруг начался кашель. Когда понимаешь, что простудиться ты не мог, и при этом у тебя происходит 52-процентное поражение легких, и тебя подключают к кислороду, становится действительно страшно.

Последняя неделя была кромешным адом. Я испытывала подобные ощущения один раз в жизни, когда совершала восхождение на Килиманджаро. Там, на большой высоте, начинается нехватка кислорода. Вот и в этом случае мне казалось, что я шастаю по Эвересту. Очень тяжело было дышать.

Но я искренне хочу поблагодарить врачей. Видимо, у докторов уже настолько много практики, что они прямо на ходу видят, как менять курс лечения, как себя вести в случае форс-мажора. Если бы я осталась дома, я бы не справилась. Могло бы произойти плохое…

— А как вы относитесь к обвинениям в обмане, которые предъявляют к вам некоторые пользователи Интернета? Когда люди не верят, что вы переболели коронавирусом…

— Обидно, когда говорят, что ты за деньги делаешь рекламу. Это же такой абсурд — рекламировать то, как в течение одной ночи решается твоя судьба, увезут ли тебя в реанимацию, подключат ли к аппарату искусственного дыхания.

Сколько я в больнице наблюдала за медперсоналом, они все переболели. Врачи проверяли на себе действие лекарств от коронавируса, буквально методом тыка. Это же страшно. И по своему интуитивному разумению они продолжают лечить людей. И уже появляются результаты.

— Анита, а когда вы все-таки планируете начать петь?

— Я и сейчас пою, только тихонечко. Легкие, конечно, не восстановлены, я до сих пор подкашливаю. Но думаю, что уже через месяц я буду в строю.

Однако полагаю, что физические нагрузки будут возможны только через месяца два-три. Нужно очень хорошо пролечить легкие. А то впереди столько работы, юбилейное шоу.

Я надеюсь, что скоро концерты возобновятся, ведь наши артисты страшно скучают по сцене.

— А планируете ли куда-то поехать в отпуске?

— Мы в отпуске уже давно и все никак из него не выйдем. Пока я две недели дома, буду восстанавливаться, отдыхать – надо просто перестроить голову.

Но я бы хотела снять яхту и устроить себе местное Сан-Тропе, поплавать по Волге хотя бы дня три-четыре, взять с собой семью, порыбачить. А еще у меня есть желание полетать на воздушном шаре.

Редакция Teleprogramma.pro желает Аните Цой скорейшего выздоровления!