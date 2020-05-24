Бодрый приговор: как Бабкина, Васильев и другие звезды восстанавливаются после коронавируса

Каждую неделю мы узнаем о звездах, которым поставили тревожный диагноз — CоVID-19. Например, недавно к числу заболевших присоединились олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка и сатирик Анатолий Трушкин.

Мы, конечно же, желаем всем скорейшего выздоровления. А многие знаменитости, к счастью, уже выздоровели или идут на поправку. Как проходит реабилитация после болезни?

Пение и свежие продукты

Сразу две звезды шоу «Модный приговор» оказались на больничной койке с диагнозом «Вирусная пневмония» — Надежда Бабкина и Александр Васильев. Александр Александрович вспоминает: «Я дважды сдал тест на коронавирус, в обоих случаях результат оказался отрицательным. Впрочем, это ничего не значит, ведь тесты верны только на 60 — 70%».

После выписки из коронавирусной больницы в Коммунарке, Васильев дисциплинированно отсидел дома две недели на карантине, сейчас чувствует себя хорошо.

Историк моды рассказывает о своем новом режиме дня так: «Теперь выхожу на улицу погулять со своим псом по кличке Котик и за продуктами в ближайшие к дому магазины. Естественно, делаю это только в перчатках и маске, как и положено.

Нам надо учиться сосуществовать какое-то время рядом с коронавирусом, находить какие-то новые формы для общения.

Я очень обрадован тем, что люди стали намного добрее по отношению друг к другу за время пандемии. Мне не раз звонили во время карантина ученицы моей выездной школы, привозили продукты, оставляли под дверью корзинки с продуктами: со свежими яйцами с рынка, с творогом, медом, фруктами, овощами, орехами. Это очень приятно. Даже привезли как-то горячий плов!»

Сейчас Васильев работает дома за компьютером, а уже в июне надеется вернуться на съемки «Модного приговора».Более того, он уже успел побывать в студии «Пусть говорят».

И свой модный приговор вирусу тоже вынес: «Резиновые перчатки, как я заметил, в большинстве своем голубого и синего цветов.

Это продиктует определенный тренд для многих женщин, которые выходят в город. Они уже сразу будут искать аксессуары синего цвета: платочек или шарфик на шею, головной убор… А сколько оригинальных масок мы уже увидели: и с цветочками, и с аппликациями, и со стразами… Русский народ талантлив и изобретателен, особенно если ему задать верное направление. И под хохлому маски разрисуют, и под гжель, вот увидите!»

Коллега историка моды Надежда Бабкина переболела вирусным заболеванием в тяжелой форме. Лечение требовало введения Бабкиной в кому — было поражено около 80% легких. Врачи спасли народную артистку России: по словам Надежды Георгиевны, перед выпиской компьютерная томография показала, что поражение легких уменьшилось в два раза.

Бабкина понимает, что восстановление не будет быстрым, но она настроена на победу. Говорит, что в критической ситуации ей помог боевой настрой и полное доверие врачам. Сейчас Надежда Георгиевна переехала из Москвы в свой загородный дом — рядом с ней сиделка Алла, которая приехала с ней из больницы.

Алла сутки напролет находилась рядом с артисткой в больничной палате, когда Бабкину перевели из реанимации. Надежда Георгиевна выходит на прогулки в сопровождении сиделки, а на физиопроцедуры для восстановления работы легких ездит с сыном в расположенный неподалеку в Одинцовском районе клинический госпиталь.

Помимо таблеток и уколов, врачи прописали Бабкиной обязательно делать дома упражнения дыхательной гимнастики. «Так как мы поем, у меня легкие, как гармошка!» — говорит артистка. Легкие у певцов действительно сильные — тренированные.

При этом Бабкина продолжит внимательно следить за здоровьем: никто ведь не знает, какие последствия для организма могут иметь болезнь.

И тем не менее, Надежда Георгиевна уже работает: она на постоянной связи с коллективом своего театра «Русская песня», записала песню «День победы» для соцсетей.

больше по теме Надежда Бабкина потратила на лечение от пневмонии и коронавируса около 2 миллионов рублей Артистка выписалась из больницы спустя месяц. Только за палату она платила 50 тысяч рублей в сутки.

Дыхательная гимнастика

Дыхательная гимнастика помогла и звезде сериала «Деффчонки» Галине Боб быстрее пойти на поправку после легкой формы коронавируса.

Врач рекомендовал Боб и ее супругу дыхательную гимнастику Стрельниковой — ежедневно, подчеркнув, что это не менее важно, чем таблетки. Сейчас семья уже полностью здорова и в своем загородном доме ухаживает за огородом и жарит шашлыки.

больше по теме Галина Боб дала рецепт домашней шаурмы с фаршем Лаваш звезда «Деффчонок» посоветовала купить заранее.

В легкой форме протекает коронавирус у Марины Иваковой — телеведущей, блогера и и теперь уже экс-участницы звезды «Танцев со звездами» (подробнее о финале шоу — на стр. 8). У всех участников проекта по несколько раз в неделю берут тесты — так и выявили носительницу Ивакову. Кстати, у ее гражданского мужа, актера Никиты Ефремова, и партнера по «Танцам» Евгения Папунаишвили все тесты отрицательные.

— Из симптомов — только ломота в мышцах и отсутствие обоняния, — рассказывает Марина. — Чувствую себя хорошо, временами бывает слабость, и я ухожу спать — иногда сплю по 14 часов в сутки. Обоняние возвращается сразу после сна, а потом опять пропадает. Температуры нет. Настроение хорошее. В целом, все это напоминает вялотекущий грипп.

Общалась с некоторыми своими друзьями, которые перенесли вирус, у них было немного тяжелее: с температурой, больницей. Но все они выздоровели. Так что, без паники, она иммунитету точно не помогает. Ещё доктор попросил убрать сахар, потому что вирус прежде всего питается им. Да и вообще белый сахар уже давно всем пора убрать из рациона, вредная это штука. Также пью магний, цинк, витамины D и С.

На этой неделе Иваковой предстоит компьютерная томография легких и контрольная сдача анализов крови.