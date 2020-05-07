Василиса Володина: «В 2020-м семь солнечных и лунных затмений. Как в 1917 году»

Влюбленная в свою профессию, мама и жена, обаятельная и умеющая кристально точно формулировать свои мысли ведущая программы «Давай поженимся!» Василиса Володина словно создана для качественного общения.

У кого, как не у нее узнать, к чему нам сниспослана пандемия!

Журналисты Teleprogramma.pro разузнали у Василисы все о сказках, любви, популярности, чудесах, сохранении семьи, о силе Венеры и Сатурна, а также о секретах поддержания сил для выхода из карантина.

— Имя у вас – совершенно сказочное. Так что давайте начнем разговор о тех сказках, которыми вы зачитывались?

— Мой мир в детстве – это мои сказки. Наша семья была фанатично им привержена, родители сами читали их с радостью! Мы были подписаны на три библиотеки в городе.

Меня сподвигла к чтению «Крошечка-Хаврошечка», потому что мама мне отказалась ее читать. Она пыталась стимулировать во мне желание читать самостоятельно и сказала мне: «У мамы своя книжка, мне самой ее интересно почитать. А ты давай свою читай».

Помню, как я хотела в пять лет прочитать «Крошечку-Хаврошечку» и мучительно складывала буквы в слова!

Когда удавалось найти что-то оригинальное типа африканских сказок, то они с радостью читались всеми членами семьи. Конечно, братья Гримм и Шарль Перро – прекрасные сказочники, но аутентичные этнические сказки были невероятно интересны.

В первых классах школы мне попались поэтические сказки Индонезии «Голоса трех тысяч островов» с откровенными элементами с эротической точки зрения. И я не понимала, о чем там идет речь (смеется). Помню, обратилась к родителям с вопросом, но не получила вразумительного, удовлетворявшего меня на тот момент ответа, а только уход от него.

Между нами девочками, в «Тысячи и одной ночи Шахерезады» тоже есть моменты, к которым вы бы не хотели, чтобы дети до определенного возраста приобщились. Помню, что мама эту книжку подальше на полке задвигала и задвигала, но когда я их прочитала, то откровения Шахерезады мне показались довольно нудными, и не произвели яркого впечатления.

— Значит «Серебряное копытце» и сказки Павла Бажова вы дочке точно читали!

— О, у меня даже есть семейное предание, связанное с Бажовым! Мой муж не любит чтение вслух, до определенного периода ему это не нравилось. И однажды, когда дочка была маленькой, я читала ей сказку Бажова «Синюшкин колодец».

А у Бажова некоторые сказки – просто фильмы ужасов. Ровно в том моменте, когда у бабки начинают расти руки, зомби-апокалипсис, в полной тишине заходит в комнату мой муж, помешивает ложечкой сахар в чашке чая и внимательно слушает. И лицо у него такое, как будто он смотрит уже экранизацию сказки, как завороженный.

А вообще сказки – великая вещь во всех смыслах слова. Я очень уважаю Владимира Проппа, который систематизировал сказки, как кластер информации с повторяющимся сюжетом. Я, кстати, в программе «Давай поженимся!», не раз использовала информацию о структурных сюжетах сказок.

— Сказки научили вас верить в чудо? Или это ваше врожденное качество?

— Не могу сказать, что верю в чудеса. Я – оптимист, который считает чудо в каждом нашем прожитом дне, оно вокруг нас. Чудо – что мир существует таким, какой он есть. Я не считаю, что бывает чудо в понятии невозможного стечения обстоятельств.

Сейчас все увлекаются «картами желаний», а это всего-навсего маячок. Многие люди почему-то серьезно к ней относятся и верят, что сбудется.

В чудо в этом смысле я не верю, потому что считаю, что результаты деятельности человека вырастают из деятельности человека. Хотя это непопулярная точка зрения.

Большая часть происходящего с нами –результат того, в какую историческую эпоху мы живем и какие вокруг нас закручиваются процессы, а они вполне конкретные.

Ребенок, который родился в тайге и тот, кто родился в Москве, имеют не просто разных отцов, а разные стартовые возможности. Жизнь человека – это смешение исторического контекста, его личных усилий и элемента везения.

— Если говорить о выборе профессии, то телевидение вас нашло или вы его выбрали?

— Мне было понятно, что астрология – моя профессия, даже когда я обладала минимальными знаниями. Гороскопически мне было понятно, что я – астролог, потенциально известный большому количеству людей.

Почему меня пригласили после кастинга на телевидение, а не людей, которые сидели со мной в одном ряду? Наверное, потому что я больше понравилась, более четко выражала мысли.

— Популярность, которая к вам пришла, вас тонизирует, пугает, помогает более уверенно в жизни чувствовать?

— Она меня радует и позволяет чувствовать себя более уверенно. 12 или 13 лет назад все представляли себе астролога как смешного мужичка-звездочета в колпачке. Астрология – дело моей жизни, и мне очень приятно, что я смогла изменить к ней отношение.

Безусловно, медийность и известность этому помогли. Не могу сказать, что моя медийность помогала мне получать какие-то бонусы или скидки, но я за этим никогда и не гонялась, поэтому и не могу сокрушаться по этому поводу.

— Мы живем в период CоVID-19. Это действительно кармическое испытание для человечества, пример чуда в плохом его смысле? Вопрос очень и очень сложный.

На мой взгляд, про карму сейчас говорят гораздо чаще, чем нужно. А еще от астролога ожидают информации обо всем.

В данной исторической ситуации у нас и врачи об этом коронавирусе мало что знают.

Мы сейчас пожинаем результаты эпидемии, потому что в нашем экономическом пространстве, такой уровень медицины, а не другой.

А вирусы циркулировали всегда, только прошлые эпохи почти не оставили нам рецептов, как справляться с ними. Эпидемии такого класса описаны в средневековой литературе.

Все эти события пришли к нам именно сейчас, в 2020 году, потому что с декабря 2019 года по декабрь этого года должно состояться семь солнечных и лунных затмений. Последний раз такое было в 1917 году.

— Коронавирус в чем больше всего преподнес испытаний – в отношениях, в деньгах, в подходе к жизни?

— Это удар по современной системе мировоззрения всевластия современного человека, по нашим идеалистическим представлениям, по стойкости, всевластии, защищенности. Это все тема знака Козерога, соединения которого разворачивались в начале года и преподнесли в том числе и этот сюрприз. Это испытание и для каждого человека, и для человечества в целом. Мы до последнего времени были уверены, что наш образ жизни – что-то неизменное, что мы заслужили.

Те ситуации, которые я вижу, сплотили людей. По своим знакомым и клиентам я не вижу большого количества разводов, например. Я живу Москве, как и многие мои клиенты, и мы устали от бесконечной работы, поездок на работу в пробках. И когда говорят, что сбылись сокровенные желания – побольше поспать и побыть с семьей, а сейчас никто не рад. Но все-таки хлебнули глоточек – побыть с семьей. Да, есть масса сложностей с детками, которые учатся на удаленке, но многие все равно воспринимают возможность посидеть дома как благо и далеко не все в унынии.

С астрологической точки зрения последствия для браков и отношений могут наступить во второй половине мая. С 13 мая Венера развернется в свое ретроградное движение, что бывает раз в полтора года. РетроВенера – время, когда начинают портиться наши отношения. Полностью петлю Венера сделает до 7 августа. И у кого-то отношения до начала июля будут входить в штопор.

Те проблемы, которые мы оставили без внимания, проморгали, не исправили, выйдут наружу, на свет божий. Если проблемы замалчивались, то сейчас они выйдут наружу. Как бывает: жена мужа упрекала, что он с ребенком мало занимается, только по друзьям шляется. И может, он первые две недели старался, а потом плюнул и опять своими делами занимается.

Любой период – это возможность решить проблему. На ретроградной Венере возвращаются не только сложные ситуации, но и те, в которых ты мог бы что-то получить. Если ошибки исправил и проработал, то могут возобновляться старые знакомства. Это время возврата не только к плохому, но и время возможностей.

— Как лучше сейчас на карантине демонстрировать свою любовь к ребенку, чтобы не «удушать» ею?

— Мне кажется, про удушение любовью чаще говорят, чем реализуют. Чем больше любви, тем лучше. Если идет удушение, то это не любовь, это мама компенсирует свою внутреннюю пустоту за счет ребенка.

Когда ребенок постоянно дома, нет детских садов, школ, площадок, спортзалов, бабушки под боком, мама найдет, чем заняться.

— Любовь победит пандемию?

— Со своей «звездной» колокольни я скажу так: поскольку пандемия связана с Сатурном, то ее можно победить темой Сатурна.

Нужно следовать средневековому принципу симпатии, когда подобное лечат подобным. Пандемию могут победить такие силы Сатурна, как ответственность, серьезность, стойкость, стабильность, постоянство, целенаправленные конкретные усилия, умение держать себя в руках.

Если ты умеешь держать себя в руках с близкими — ты пересидишь и сохранишь семью. Так что любовь тоже победит пандемию.

Сатурн отвечает за темные цвета – черный, темно-коричневый, бледные и скучные оттенки, на первый взгляд. Сатурн – еще и мир минералов, так что я советую камушки носить – драгоценные и полудрагоценные. Они действуют как карта желаний: сами по себе они не обогатят и не осчастливят, но душевного равновесия прибавят.