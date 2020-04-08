Тест положительный: звезда сериала «Деффчонки» Галина Боб заболела коронавирусом

У актрисы Галины Боб тест на коронавирус дал положительный результат, у ее мужа, режиссера Сергея Корягина, CoViD-19 не обнаружили. Звезда сериала «Деффчонки» сообщила об этом в личном блоге, предоставив результаты исследований.

«А корона-то как сидит. Пришли результаты тестов. Мой – положительный», — написала она в Instagram.

По словам артистки, за границей она в недавнее время не была, старательно соблюдала условия самоизоляции, практически все время находясь дома. На улицу (по необходимым нуждам) девушка выходила в маске, перчатках и придерживалась безопасного расстояния.

«Нет мыслей на этот счет. Я была предельно аккуратна… а последние две недели вообще», — удивляется она.

По словам Галины, врач предположил, что ее муж, режиссер «Деффчонок», мог уже переболеть вирусом в легкой форме. Сама Боб от болезни не страдала, единственный симптом, который она заметила у себя – это заложенность носа.

Сейчас на актрису набросились в Сети хейтеры, обвиняющие ее в неосторожном поведении.

«А вы? Уверены, что вы не носители?» — обратилась артистка к ним.

В ближайшее время все родственники знаменитости планируют сделать тест на CoViD-19. Отметим, что вместе с Галиной и Сергеем проживают их двое сыновей – пятилетний Лева и трехгодовалый Андрей.