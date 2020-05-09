«Нас с сестрой еще нянчил»: Татьяна Навка показала своего дедушку, пережившего войну

Татьяна Навка является олимпийской чемпионкой в танцах на льду. Она ушла из спорта, но продолжает выступать в ледовых шоу, а также тренирует свою дочь Надежду. Пятилетняя девочка уже приносит домой медали с соревнований. Уже больше месяца звездная семья коротает время дома в самоизоляции. Но это не помешало спортсменке почтить память своего дедушки, который пережил войну и поздравить россиян с Днем Победы.

В соцсети Навка опубликовала фото своего дедушки Петра Петровича. Она отметила, что этот день мы чтим память не тех, кто пожертвовал жизнью ради мирного неба, но и тех, кто восстановил страну после войны!

«Наш герой — красноармеец, краснофлотец, который участвовал в освобождении Севастополя, был ранен в марте 1942-го, награжден Медалью „За Отвагу“, Медалью „За боевые заслуги“, Орденом „Красной Звезды“, Орденом „Отечественной Войны 2-й степени“, Медалью „За оборону Кавказа“ — Навка Петр Петрович. Мы помним, мы гордимся!», — написала фигуристка.

Также поклонникам она призналась, что дедушка не только вернулся с войны, но и успел познакомиться с внучками. «Да, слава Богу! И нас с сестрой еще нянчил», — отметила Татьяна. Поклонники присоединились к поздравлениям. «А знаете, он бы гордился вами. Вы ведь тоже как боец, за спортивную честь страны одержали не одну победу», «Вы очень похожи!!!», «Такой лихой моряк, веселый! С праздником», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что праздничный парад, приуроченный к юбилею со Дня Победы, был перенесен из-за пандемии коронавируса. Однако в небе прошел воздушный парад, которым насладились миллионы россиян по телевизору. А Ольга Бузова, Рената Литвинова и другие звезды смогли лицезреть самолеты из центра столицы.