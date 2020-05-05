Как снимается «Модный приговор» с Дмитрием Дибровым и Валдисом Пельшем

Все силы уходят на борьбу с соперницами

В среду в программе супруги на грани развода. Денис Демешин привел в «Модный приговор» жену Ирину, сообщив, что ему не хватает в ней яркости и элегантности. По словам Иры, одеться ярко – не проблема, только нет никакого желания.

Все ее силы уходят на борьбу с соперницами, которые окружают мужа, и которым он отвечает взаимностью. Страх потерять Дениса не дает ей расслабиться, и на заботу о своем внешнем виде у нее не остается никаких сил.

Супруг же утверждает, что женщины вокруг — это просто коллеги, а интрижки и романы с ними существуют лишь в воображении жены. Ирина уверена, что ее муж просто не готов расстаться со своей холостяцкой жизнью ради нее. Брак этой пары висит на волоске, и Денис надеется, что Модный суд поможет ему разрешить конфликт с супругой и наполнить ее гардероб красками.

Вызывающий стиль отпугивает достойных мужчин!

В четверг в студии «Модного» мать и дочь. Дарья считает, что ее мама выглядит слишком экстравагантно, ярко и даже вызывающе. Дочка убеждена, что стиль одежды ее мамы совершенно безвкусный. Такой образ приносит только одни неприятности и отпугивает достойных мужчин.

Но Татьяна считает, что выглядит стильно и молодежно. Она ведь привлекает внимание молодых мужчин. А в юности у нее не было возможности одеваться ярко, поэтому девушке приходилось терпеть едкие насмешки одноклассников.

Татьяна сейчас одевается так, как всегда мечтала. Тем более у нее прекрасная фигура, почему она должна ее прятать? Смогут ли стилисты убедить Татьяну в том, что эффектно можно выглядеть и в сдержанных нарядах? Смотрите в программе «Модный Приговор»!

«Я хочу, чтобы после самоизоляции бабушка-ветеран вышла на праздник в новом наряде!»

9 мая – один из главных праздников нашей страны. Несмотря на сложившуюся ситуацию, «Модный приговор» нашел способ поздравить с праздником ветеранов Великой Отечественной войны.

Ветеран Алла Михайловна Савкина осталась дома на самоизоляции, зато в студию смогла прийти ее внучка – Юлия Тужилина, которая поделилась с ведущими военными историями своей бабушки.

Алла Михайловна прошла всю войну на Волховском и Ленинградском фронте, освобождая страну от фашистской оккупации.

Ведущие программы были тронуты тем, что Юлия чтит память своей бабушки: «Я хочу, чтобы после самоизоляции она вышла на праздник в новом наряде!» Стилисты подобрали образ не только для ветерана, но и для Юлии, чтобы они вместе встречали восторженные взгляды на Поклонной горе.

Также в студию пришли волонтеры Вячеслав и Анастасия, они — участники патриотического проекта, помогающего ветеранам. Их организация занимается не только сбором и публикацией историй военных лет, но и помогает участникам войны: возит продукты, устраивает акции и поддерживает постоянное общение.

«Я хочу, чтобы о ветеранах помнили всегда!» — говорит Настя. Поэтому почти все свое свободное время она отдает волонтерству. Стилисты подобрали образ и для Анастасии, в нем она сможет пойти после самоизоляции на праздник Великой Победы.