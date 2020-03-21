Как умирает любовь: отношения сразу двух звездных пар дали трещину

«Какая семья!» - ахали поклонники, листая их невозможно красивые фотографии. Так вот как выглядит настоящее счастье… Но в жизни все оказалось иначе. Красивые картинки в Инстаграме имели мало общего с реальностью.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

Актриса Агата Муцениеце раньше тоже со смехом рассказывала в интервью о том, каким горячим в приступе ревности может быть ее муж актер Павел Прилучный — бытовая техника летала по дому. Однажды Пашу даже обвинили в рукоприкладстве. Но супруги все опровергали, демонстрируя в соцсетях семейную идиллию. Воспитывали двоих детей, много снимались.

Поговаривали, что Прилучный изменяет. Но если Джигана встречали в клубах в женских компаниях, то любимчика женщин Пашу ни в чем таком не уличали.

Недавно Муцениеце и Прилучный разъехались. Развод пока не оформлен официально, но документы уже поданы. Агата даже свела татуировку в виде обручального кольца, у Павла она пока на месте. О причинах развода оба молчат. По «неофициальной версии», всему виной чересчур эмоциональный характер актера и чрезмерное женское внимание к его персоне. Сообщение о разводе Прилучный и Муцениеце опубликовали в соцсетях — очень формальное, без эмоций, закончив его так: «Спасибо вам, что так любили нашу пару». И получили тысячи удивленных комментариев в ответ: «Как же так, не может быть!»

Агата переименовала видеоблог на YouTube: раньше он назывался «Прилучные будни», а теперь это «Будни разведенки». Там актриса рассуждает о своем разводе: «Я от всей души хочу пожелать женщинам не бояться делать то, что вы считаете нужным. Потому что это на самом деле было страшно: решиться. Потому что муж у меня был прекрасный, влиятельный, секс-символ страны. Кажется, глупо уходить от секс-символа страны, но так будет правильнее…»

Оксана Самойлова и Джиган

31-летняя Оксана Самойлова и ее муж, 34-летний рэпер Джиган, вместе с тремя дочками в начале года улетели из Москвы в Америку. В Майами они арендовали двухэтажную виллу на берегу океана с собственной пристанью. В феврале Самойлова родила сына в элитной клинике.

Самойлова не хотела рожать в США, но Джиган настоял. «До сих пор не понимаю, как мужу удалось меня уговорить: сопротивлялась как могла, — признается Оксана. — Хотела рожать дома, у своего врача в привычной обстановке, но нет. Кстати, перелет на таком сроке и с тремя детьми — это ужасно. Худший полет в моей жизни».

В Майами все поначалу развивалось по счастливому сценарию: четвертое кесарево сечение Оксана перенесла отлично и уже через два дня после родов вернулась на виллу с новорожденным сыном. А потом что-то пошло не так…

Джиган бурно праздновал рождение сына, в сети начали появляться видеоролики его загулов — рэпера уличили в злоупотреблении алкоголем и посещении стриптиз-клубов. Вскоре после этого Джиган сообщил в Инстаграме, что находится в «психушке».

Многодетный музыкант после загула оказался на реабилитации в Seaside Palm Beach — это клиника для зависимых от алкоголя и наркотиков. Размещение в ней стоит 6 млн рублей в месяц.

Видеокомпромат на Джигана появлялся в соцсетях и в прошлом году: то он на яхте в женской компании, то в ресторане. Но Самойлова никак на это не реагировала. Она практически круглосуточно была на связи с подписчиками в Инстаграме, демонстрируя 10 млн подписчикам счастливую семейную жизнь, идеального отца и мужа Джигана.

Но теперь Самойлова пишет на своей страничке совсем другое: «я просто не хочу просыпаться в этот мир», «хорошо, что у меня есть мои дети». По слухам, причина в том, что Оксана получила видео с подтверждением измен мужа, а когда она заговорила с ним об этом, он повел себя агрессивно.

Самойлова неплохо зарабатывает — у нее огромная армия подписчиц, поэтому ее бренд одежды и интернет-магазин процветают. «Я очень горжусь своей женой, — писал Джиган совсем недавно. — Она ни разу не пришла ко мне и не сказала: «Милый, дай денег на новый магазин». Оксана ответственно относится к своей работе и к семейному бюджету». Теперь он не устает просить прощения в соцсетях.

Поклонники жалеют Оксану и подозревают, что неладно в этой семье было уже давно. Самойлова убедила и себя, и подписчиков в том, что это нормально — отказаться от подруг, совсем не иметь личного пространства и проводить время только в семье, потому что так хочет муж. Судя по всему, у Джигана буйный нрав. Вот как Оксана описывала его ревность: «Был бы хоть малейший повод, он бы сразу убивал, все это знают и стараются даже взглядом со мной не пересекаться».

Обидеть женщину, только что родившую ему четвертого ребенка, он тоже сумел без повода.