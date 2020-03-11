«Молодец, что оплатил»: Прилучный подарил Муцениеце бриллиантовое кольцо

Такой подарок актер из сериала «Мажор» сделал экс-возлюбленной по случаю ее дня рождения.

Еще 1 марта соведущая Дмитрия Нагиева в вокальном шоу «Голос. Дети» отпраздновала свой день рождения. В честь этого события актер из сериала «Мажор» подарил экс-возлюбленной бриллиантовое кольцо. Об этом сама Агата сообщила подписчикам, опубликовав свежий выпуск ютуб-проекта «Прилучные будни». Примечательно, что ювелирное украшение от Прилучного имениннице передали ее близкие подруги. В кадре Павел так и не появился. При этом Муцениеце заверила, что не выбросит подаренное бывшим избранником кольцо.

«В этом балагане нельзя не заметить, что есть подарок и от бывшего мужа! Это колечки? Одно колечко?! И все?! Я хотела три… Ну, ладно это красиво! Молодец, что оплатил», — не без юмора отметила Агата, подтвердив догадки подруг о том, что экс-возлюбленный передал для нее бриллиантовое украшение.

К слову, помимо всего прочего, Муцениеце не стала скрывать, что она перебила татуировку на безымянном пальце. Теперь вместо изображенного ранее обручального кольца там красуется мордочка лисы. Напомним, что вместе с Павлом Прилучным знаменитость воспитывает двоих детей: семилетнего Тимофея и четырехлетнюю Мию.

Еще в феврале Агата сообщила поклонникам о том, что они с мужем планируют официально расторгнуть брак. При этом актриса утверждала, что она до сих пор испытывает чувства к бывшему избраннику. Муцениеце намеревается сохранить с Павлом дружеские отношения ради общих детей.