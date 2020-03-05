Оксана Самойлова удивила точеной талией в мини-бикини спустя две недели после родов

Оксана Самойлова и Джиган снова стали родителями 18 февраля. У них уже подрастают три дочки. После долгих молитв у пары родился сын, которого они нарекли Давидом. Рэпер не скрывал своей радости, когда узнал пол ребенка. Теперь в семье звезды все внимание сосредоточено на малыше. Артист настоял на том, чтобы роды прошли в Майами. Вот уже несколько месяцев именно там проводят время супруги.

Самойлова впервые побывала в американской клинике. Она была удивлена тому, что ее выписали на третий день после кесарева. Еще больше модель удивилась, когда ее фигура за считанные дни вернулась в прежнюю форму. От живота уже спустя две недели не осталось ни следа. Оксана накануне показала свою фигуру в бордовом мини-бикини. Девушка продемонстрировала не просто стройные ноги и плоский живот, но и точеную талию.

«Нет, ну как так? Месяца не прошло после родов», «Нереальная красотка, точеная талия, стройные ноги, мечта!», «Просто богиня. Нереальная фигура», «Некоторые так и до родов не выглядят. Модельные параметры», — стали писать пользователи Сети.

К слову, пока Самойлова не купается, но с удовольствием загорает на пляже. Новорожденный малыш постоянно находится с ней. Супруга Джигана разоткровенничалась о внешности наследника. Она обнаружила, что мальчик пошел в отца. «У него 95% будут светлые глаза. Может, серые, может, голубые, может, зеленые, но светлые. Только Лее удалось победить папин голубоглазый ген. Хотя обычно бывает вообще наоборот», — поделилась модель.