«Принцесса»: Агата Муцениеце в струящемся ультрамариновом платье предстала на съемках

После расставания с Павлом Прилучным актриса, по мнению многих поклонников, хорошеет на глазах.

Агата Муцениеце прожила в браке с Павлом Прилучным почти девять лет. Долгое время ходили слухи о проблемах в их семье. Но потом супруги демонстрировали идиллию: вместе появлялись на публике, путешествовали с детьми. Однако внезапно в конце февраля они объявили о расставании.

Обычно Муцениеце редко говорит о личной жизни. Последние месяцы она стала активно заниматься спортом и стала ведущей шоу «Голос. Дети» вместе с Дмитрием Нагиевым. Многие фанаты тоже заметили перемены во внешности звезды.

А накануне Агата поделилась кадрами с работы. На съемках она предстала в длинном струящемся платье цвета ультрамарин. Девушка покружилась на камеру, продемонстрировав стройные ноги благодаря струящейся ткани и разрезу до бедра.

Туфли-лодочки бежевого цвета и легкие локоны дополнили образ. Когда экс-возлюбленная Прилучного закончила работать, то поделилась кадром, на котором ее туфли и наряд лежали на полу. «Принцесса растаяла», — заявила актриса.

Некоторые поклонники отметили, что женственные образы очень идут артистке. А на следующий день Муцениеце начала утро с пробежки. Она призналась, что у нее был перерыв, поэтому теперь ей нужно наверстывать упущенное.

Напомним, что после объявления о разводе Агата и Павел остались друзьями. Они по-прежнему вместе воспитывают дочку Мию и сына Тимофея и даже вместе играют в спектакле. Сейчас Прилучный готовится к телевизионной премьере картины «В клетке», где также снялся с экс-возлюбленной, когда они еще были вместе.