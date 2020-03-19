«Лучшее оружие – игнор»: Джиган пожаловался на хейтеров и отправился на рыбалку

В тот момент, когда Оксана Самойлова старается поменьше появляться в интернет-пространстве и, если уж появляется, жалуется на жизнь, ее муж Джиган настойчиво демонстрирует беззаботную жизнь.

Рэпер каждый день после выхода из рехаба выкладывает в Instagram фоточки своей сладкой жизни: вот мужчина прогулялся с сыном, вот вкусно покушал, вот встретился с другом и даже сходил в музей. Похоже, что музыкант пытается всем доказать, что у него все отлично.

Однако в какой-то момент нервы Джигана все-таки сдали, и он вдруг пожаловался на нападки своих подписчиков:

«Лучшее оружие против глупых людей это – игнор! А лучшая защита от хейтеров – это юмор! Я люблю всех».

Заметим, что злобных комментариев под постами рэпера от этого меньше не стало. Его аккаунт все больше и больше наполняется посланиями вроде этих: «Человек – разочарование года», «Был примером для подражания, стал – отвращением!», «Как можно так быстро превратиться из примерного папы и мужа в убожище?», «Ты себя со стороны видишь? Что творишь? Не позорься!», «Раньше я относилась к нему по-другому, а после видео, как он себя ведет, мнение совсем поменялось о нем», «Как его терпит Оксана? Противно смотреть», «Думала после всего больше уважения проявишь жене и детям. Все только хуже и ниже… Деградируешь…».

Джиган отреагировал на эти послания так, как решил до этого – «игнором». Его следующий пост был о том, как он поймал большую рыбу.