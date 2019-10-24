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«Внебрачный сын» Цискаридзе вынужден скитаться по чужим квартирам

Тимур Акперов так и не смог увидеться с предполагаемым отцом. По его словам, балетмейстер занес его в «черный список».

«Внебрачный сын» Цискаридзе вынужден скитаться по чужим квартирам
Николай Цискаридзе. фото: globallookpress.com/

Николай Цискаридзе один из самых известных артистов балета в России. Как и многие его коллеги, мужчина всю жизнь посвятил сцене, поэтому жены и детей у него нет. Однако недавно 19-летний азербайджанец Тимур Акперов Заур-оглы заявил, что является внебрачным сыном артиста. Он утверждает, что Цискаридзе бросил его еще маленьким. В интервью для портала Teleprogramma.pro он рассказал, как узнал, что все это время жил не с родным папой.

По словам Тимура, он обнаружил в квартире результаты ДНК-теста, который был сделан более 10 лет назад. Там значилось, что его биологическим отцом является Цискаридзе. Студент направился к маме, но она закатила ему истерику и уничтожила документы. По словам Акперова, он не успел посмотреть, где проводилась экспертиза. После этого инцидента мама выгнала сына из дома.

«Я оказался на улице в 2 часа ночи, подождал до утра и написал подруге. Она меня взяла к себе. Но у нее я оставаться не мог, там всё же своя семья. Пошел к другой подруге и сейчас живу у нее. Скитаюсь по квартирам», — признался Тимур.

Он не стал скрывать, что давно является поклонником Николая и был рад узнать, что именно этот артист его папа. Также юноша понимает скептически настроенных людей, которые пишут ему едкие комментарии в соцсетях, утверждая, что он всего лишь мошенник, желающий пропиариться за счет балетмейстера. Сам Акперов не теряет надежды на встречу с Цискаридзе. Он караулил его у дверей театра в Санкт-Петербурге и даже звонил ему, но безуспешно.

«Он не стал меня слушать и добавил в черный список», — отметил предполагаемый сын звезды.

В соцсетях Тимур ставит такие хештеги, чтобы на него обратили внимание. Также он обращался к знаменитостям и даже в телешоу. Парень не скрывает, что боится ходить по улицам, так как на него нападают люди. Также он получает сообщения с угрозами.

«Я хотел выйти на своего отца с помощью телешоу, но мне не перезвонили редакторы никаких ток-шоу. С Андреем Малаховым я, кстати, не знаком, хотя „желтая пресса“ сделала меня едва ли не его любовником», — пояснил Тимур.

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Андрей Малаховвнебрачный сынНиколай Цискаридзе
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«Внебрачный сын» Цискаридзе вынужден скитаться по чужим квартирам
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