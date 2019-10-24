Читатели Teleprogramma.pro не поверили рыдающему «внебрачному сыну» Цискаридзе

Сайт Teleprogramma.pro уже не раз писал про молодого актера Тимура Акперова, который заявил, что он – внебрачный ребенок звезды балета Николая Цискаридзе. 19-летний парень ссылается на свое внешнее сходство с народным артистом России и плачет в Instagram о том, что «отец» не хочет его признавать.

На фоне этой истории мы решили поинтересоваться у наших читателей, верят ли они Тимуру. Опрос, прошедший на сайте, показал, что подавляющее большинство (64% респондентов) не только не доверяет «брошенному» студенту, но и считает, что парень откровенно ловит хайп на этом скандале. Ну а как еще сейчас стать известным на всю страну до 20 лет?

При этом 23% опрошенных допускают возможность родства двоих артистов, подтверждая, что схожесть у них все-таки есть. Остальные сомневаются, что у Цискаридзе могут быть внебрачные дети.

Напомним, Тимур Акперов учится на актерском факультете, но характеристика от одного из преподавателей на этого студента получилась не очень хорошая. Театральный педагог высказался о нем, как об истеричном молодом человеке, который часто пропускает занятия из-за болезней.