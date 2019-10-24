НОВОСТИ

Читатели Teleprogramma.pro не поверили рыдающему «внебрачному сыну» Цискаридзе

Большинство участников опроса считают, что молодой человек пиарится на имени известного танцора.

Читатели Teleprogramma.pro не поверили рыдающему «внебрачному сыну» Цискаридзе
Тимур Акперов продолжает настаивать на том, что он сын звездного отца. Фото: instagram.com/timactor1/

Сайт Teleprogramma.pro уже не раз писал про молодого актера Тимура Акперова, который заявил, что он – внебрачный ребенок звезды балета Николая Цискаридзе. 19-летний парень ссылается на свое внешнее сходство с народным артистом России и плачет в Instagram о том, что «отец» не хочет его признавать.

На фоне этой истории мы решили поинтересоваться у наших читателей, верят ли они Тимуру. Опрос, прошедший на сайте, показал, что подавляющее большинство (64% респондентов) не только не доверяет «брошенному» студенту, но и считает, что парень откровенно ловит хайп на этом скандале. Ну а как еще сейчас стать известным на всю страну до 20 лет?

При этом 23% опрошенных допускают возможность родства двоих артистов, подтверждая, что схожесть у них все-таки есть. Остальные сомневаются, что у Цискаридзе могут быть внебрачные дети.

Напомним, Тимур Акперов учится на актерском факультете, но характеристика от одного из преподавателей на этого студента получилась не очень хорошая. Театральный педагог высказался о нем, как об истеричном молодом человеке, который часто пропускает занятия из-за болезней.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

внебрачные детиНиколай ЦискаридзеопросТимур Акперов
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Читатели Teleprogramma.pro не поверили рыдающему «внебрачному сыну» Цискаридзе
Интересно?
Поделись с друзьями: