Почему Брэд Питт отпразднует Рождество с младшими детьми, а старшие могут не приехать

18 декабря красавец Брэд Питт празднует свое 56-летие. С этим событием, а также с наступающим Рождеством, его приедут поздравить дети. Но не все…

Одна из самых красивых пар Голливуда – Брэд Питт и Анджелина Джоли – перестала быть семьей больше 3 лет назад. Они развелись из-за «непреодолимых разногласий», и за это время каких только слухов не расплодилось вокруг их расставания!

Ссора со старшим сыном

Особенно много СМИ пишут о детях экстравагантной пары – троих родных и троих приемных. Свой день рождения и канун Рождества знаменитый актер планирует провести вместе с младшими – его дочери Шайло сейчас 13 лет, близнецам Вивьен и Ноксу – 11.

А вот старшие не приедут на этот праздник. Рассказывают, что три с лишним года назад Анджелина Джоли подала на развод из-за ссоры на борту самолета, когда Питт, находясь в нетрезвом состоянии, якобы пытался ударить их старшего сына – Мэддокса. Ссора между приемным отцом и старшим сыном, похоже, не улажена до сих пор, более того – на сторону 18-летнего Мэддокса встали его брат и сестра, Пакс и Захара.

Мэддокс – сирота из Камбоджи

Напомним, сироту из Камбоджи по имени Мэддокс Анджелина Джоли усыновила в 2002 году, когда состояла в браке со своим вторым мужем, еще до Питта, но Брэд, женившись на Анджелине, оформил усыновление Мэддокса.

Во время бракоразводного процесса именно от Мэддокса Анджелина получила наибольшую поддержку: он всеми силами помогал справиться с ситуацией своей приемной маме.

Сейчас Мэддокс улетел в Южную Корею – там молодой человек учится. Брэд Питт утверждает, что не теряет надежды на примирение со старшим приемным сыном.

Захара – темнокожая девочка из Эфиопии

Второй приемной дочерью семьи Джоли-Питт стала малышка Захара. Путешествуя по Эфиопии, супруги прониклись судьбой 6-месячной Захары, которая находилась в приюте и родители которой, как им сказали, умерли. Анджелина и Брэд решили удочерить девочку.

Однако позднее выяснилось, что родная мать Захары жива. Женщина подняла скандал в прессе, утверждая, что малышку отдали на удочерение без ее ведома. Впрочем, конфликт удалось уладить.

Захара – самая женственная из дочерей звездной пары: на всех мероприятиях она появляется в нарядных платьях и с красивой прической.

Шайло – или Джон?

Шайло стала первой родной дочерью Джоли и Питта. Уже в раннем детстве девочка предпочитала мальчишечью одежду и просила называть ее мужским именем.

Сейчас ей 13 лет, и она проходит курс гормональной терапии, который должен превратить ее в мальчика. Шайло официально сменила имя – теперь ее зовут Джон.

Начала меняться и ее внешность – миловидное личико постепенно приобретает грубоватые черты, Шайло-Джон быстро растет, догоняя в росте маму. Она носит исключительно мужскую одежду и короткие стрижки.

При разводе Шайло активно поддержала отца. Судя по всему, она всей душой стремится к Брэду, считая, что в разводе виновата мать.

Пакс Тьен – усыновленный мальчик из Вьетнама

Ему было 3 года, когда супруги решили его усыновить. Это произошло в 2007 году. Пакс Тьен во всем подражает старшему брату Мэддоксу и тоже, как он, мечтает работать в кино. Только воткак именно братья будут получать профессиональное образование – непонятно: в школе они не учились.

Все дети Джоли и Питта проходили домашнее обучение, причем очень вольное, без контрольных и домашних заданий. Более того – дети сами выбирали, какой предмет изучать и сколько времени тратить на занятия.

Вивьен Маршелин и Нокс Леон – младшие двойняшки

Двойняшки родились в 2008 году. Сейчас им по 11 лет, и, похоже, Вивьен собирается следовать примеру старшей сестры Шайло – она тоже хочет стать мальчиком. Пока об этом рано говорить, но в последнее время Вивьен все чаще видят в мальчишечьей одежде, девочка обрезала свои светлые кудри и теперь носит короткую стрижку…

Возможно, разногласия, которые установились между Брэдом Питтом и его старшими детьми, еще уладятся?

Во всяком случае, мы искренне желаем этого актеру в его день рождения!