13-летняя дочь Джоли, которая одевается под мальчика, официально стала Джоном

Анджелина Джоли целых два года добивалась развода с Брэдом Питтом и опеки над пятью детьми. Голливудский актер теперь имеет право видеться с наследниками, но основные заботы легки на плечи хрупкой звезды фильмов о Ларе Крофт. Однако дети очень быстро взрослеют, и этим летом усыновленный Мэддокс Шиван решил жить отдельно. 18-летний парень теперь учится в Южной Корее. Остальные наследники звезды продолжаю находиться рядом с ней.

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Летом Анджелина вывела на красную дорожку своих детей. Вместе с ней на премьере сказочного фильма «Малефисента: Владычица тьмы» в Лос-Анджелесе позировали: 15-летний Пакс, 14-летняя Захара, 13-летний Шайло и 11-летние близнецы, Нокс и Вивьен. Правда, средняя дочь Шайло уже давно перестала выглядеть как девочка. Она предпочитает выглядеть как мальчик, и актриса этому не препятствует. Более того, на днях юная особа сменила имя и официально стала Джоном.

Уже ходят слухи, что наследница Джоли и Питта два года принимает гормональные препараты, которые принимают перед операцией по смене пола. Окончательно стать трансгендером девочка сможет только, когда станет совершеннолетней. Джоли полностью поддержала выбор дочери, которая считает себя мальчиком. Примечательно, что именно Джоном она просит себя называть, сообщает New Idea.

По словам знакомых из окружения звездной семьи, Шайло проходит гормональную терапию в одном из медицинских учреждений Санта-Моники, так как не хочет проходить через женское созревание. «Шайло считает, что она одна из братьев. Ей хочется быть мальчиком, она хочет одеваться как мальчик, и стричь волосы как мальчик», — в одном из интервью пояснила Анджелина еще 10 лет назад. Тогда ее наследнице было всего 4 года. Правда, тогда кроха просила называть ее Питером, а не Джоном. Со временем ее предпочтения в имени изменились.

«Я никогда не буду родительницей, которая ломает своего ребенка, заставляет его быть тем, кем он не является», — утверждает Джоли. Одни солидарны с ней, но многие считают, что актрисе не стоило потакать капризам маленькой дочери. Ранее Ксения Бородина заявила, что не поступила бы так со своим ребенком. Она уверена, что правильное воспитание исправило бы ситуацию.