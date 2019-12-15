Особняк Дженнифер Энистон и Брэда Питта в Беверли-Хиллз подешевел

В Беверли-Хиллз продается роскошный особняк, который когда-то принадлежал голливудской паре — Дженнифер Энистон и Брэду Питту. Издание Business Insider называет сумму — 44,5 миллиона долларов.

За эти деньги покупатель получит не только статус обладателя бывшего дома звезд, но и более 10 тысяч квадратных метров в уютном районе. А внутри четыре спальни и шикарная комната для просмотра кино. Это если умолчать о бассейне, террасе и теннисном корте.

Сообщается, что звездные супруги купили этот дом сразу после брака в 2000-ом и еще три года после этого делали в нем ремонт. Актерам понадобились мраморные полы с подогревом на кухне и бар с деревянным паркетом из 200-летнего французского замка. Не поскупились, в общем. Да вот только развод ждал пару уже в 2005 году, и они практически сразу продали эту недвижимость.

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Нынешний владелец выставил особняк на продажу в мае 2019-го и попросил за него 49 миллионов долларов, но, судя по тому, что дом до сих пор не продан, а цена снизилась, «звездные хоромы» не торопятся покупать. Кстати, до того, как Энистон и Питту поработали над этим жильем, оно стоило всего 13 миллионов.