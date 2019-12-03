После развода родителей вторая дочь Джоли и Питта тоже становится мальчиком

Голливудскую звезду Анджелину Джоли давно уже критикуют за то, что она позволяет своим детям абсолютно все. Может быть, именно этот принцип воспитания стал причиной скандального решения Шайло?

А может быть, наоборот – это хорошо, когда мама во всем поддерживает своих детей, даже в том, что не вызывает одобрения общества?

Как бы там ни было, но Шайло вот уже длительное время проходит специальную гормональную терапию, цель которой – остановить естественные процессы созревания в женском организме.

С раннего детства она мечтает превратиться в мальчика, но операцию по смене пола можно будет сделать только после того, как Шайло достигнет совершеннолетия.

Родные дочери любят одеваться как мальчики, приемная — выбирает платья

Из шестерых детей Джоли и Питта лишь трое являются их биологическими детьми, остальные – приемные. Интересно, что родные дочери – Шайло и Вивьен – одеваются по-мальчишечьи, предпочитая джинсы, бесформенные шорты, кроссовки, футболки и толстовки.

Женственными образами во время выхода семейства в свет радует поклонников только Захара – приемная дочь: она очень любит нарядные платья, делает красивые прически и выглядит по-настоящему гламурно.

Что же касается Шайло, то уже пару лет назад фанаты стали замечать: она растет точной копией своего отца! Если посмотреть на детские снимки Брэда Питта и сравнить их с тем, как сегодня выглядит Шайло, сразу видно – одно лицо.

Считала себя мальчиком с трех лет

Надо сказать, Анджелина действительно использует в воспитании детей очень демократические методы. Например, она никогда не давит на детей в отношении выбора одежды, позволяя каждому одеваться так, как нравится. И когда выяснилось, что Шайло идентифицирует себя как мальчика, мать поддержала ее.

А вот Брэд Питт пришел в ярость от такой толерантности Джоли. На него изменения, происходящие с дочерью, действуют угнетающе.

Шайло же еще в раннем детстве отличалась поведением от других девочек. Она решительно заявила: «Меня зовут Джон!» — и отказалась носить платья, требуя такую же одежду, как у братьев.

И сейчас Шайло выглядит как очень миловидный мальчик: она носит брюки, коротко стрижет волосы и все больше напоминает Брэда Питта в юности.

На очереди – Вивьен?..

Возможно, скоро примеру старшей сестры последует еще одна дочь Джоли и Питта. Очаровательная большеглазая блондинка Вивьен отличается очень привлекательной внешностью – такое впечатление, что она взяла от отца и матери все самое лучшее, соединив это в своем облике.

До недавнего времени Вивьен наряжалась в кружевные платья. Однако вскоре после того, как ее родители начали бракоразводный процесс, юная красавица отрезала белокурые локоны и стала одеваться, как мальчик, следуя примеру старшей сестры. Вероятно, так сказался на девочке пережитый стресс из-за расставания мамы и папы.

А может быть, Вивьен тоже комфортнее чувствовать себя мальчиком? Может быть, она пойдет по стопам Шайло и скоро тоже заявит о смене имени? Поживем – увидим…