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Джоли не разрешила Питту отпраздновать Новый год с дочерью-трансгендером

Актер хотел забрать 13-летнюю Шайло на праздники, однако мать воспротивилась.

Джоли не разрешила Питту отпраздновать Новый год с дочерью-трансгендером
Анджелина Джоли с детьми. Фото: globallookpress

Издание Radar, ссылаясь на источник в Лос-Анджелесе, опубликовало новость о том, что в паре Бранджелина (так журналисты назвали Анджелину Джоли и Брэда Питта — Прим. ред.) вновь произошла ссора.

Брэд Питт планировал провести Рождество и новогодние праздники с 13-летней дочерью Шайло, и Анджелина ранее как будто согласилась на этот вариант. Однако позже голливудская актриса передумала и заявила, что Шайло нельзя расставаться с братьями и сестрами в праздничные дни, а потому они встретят Рождество все вместе с 11-летними боизнецами Вивьен и Нокс, 14-летней Захарой, 16-летним Паксом и 18-летним Мэддоксом.

По сообщению журналистов, Брэд Питт пришел в ярость от такой новости. И Шайло, которая одевается как мальчик, просит звать ее Джоном и твердо решила сменить пол, также расстроилась из-за смены планов.

«Брэд злится, что Анджелина не дает ему видеться с дочерью согласно их договоренности. Ведь на этих праздниках он хотел познакомить Шайло со своей новой возлюбленной – 30-летней актрисой и художницей Алией Шокат», — передает издание слова источника.

Недавно мы писали, что Брэд Питт прокомментировал все романы, которые журналисты приписывали ему за время трехлетнего бракоразводного процесса с Анджелиной.

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Анджелина ДжолиБрэд ПиттГоливудновости звёздШайло
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Джоли не разрешила Питту отпраздновать Новый год с дочерью-трансгендером
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