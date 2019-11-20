Звездные истории

«Вот что значит хайп»: психолог объяснила, почему Шейк признали самой сексуальной

За супермодель проголосовали 2,5 тысячи читателей мужского журнала Maxim.

«Вот что значит хайп»: психолог объяснила, почему Шейк признали самой сексуальной
Ирина Шейк. фото: globallookpress.com

Ирина Шейк живет в США, но не забывает о своей родине. Время от времени она навещает родных в России. Модель давно покорила мировые подиумы, а ее снимки украшали самые знаменитые обложки глянца. Так, недавно она снялась в чувственной фотосессии для российского Vogue, появившись на обложках нового выпуска журнала. Поклонники до сих пор не могут понять, как Брэдли Купер могу отпустить такую женщину.

Оказалось, что мужчины считают Шейк самой сексуальной женщиной нашей страны. Это показал опрос мужского издания Maxim. Почти 2,5 тысячи читателей проголосовали за супермодель. Примечательно, что брюнетка второй год подряд становится самой привлекательной в России. Но ей на пятки уже наступает звезда сериалов «Мажор» и «Бывшие» Любовь Аксенова. Она заняла второе место, отстав на 100 голосов от Ирины. А бронза досталась бывшей солистке группы «Серебро» Ольге Серябкиной.

Порталу Teleprogramma.pro психолог Анна Хныкина объяснила, почему Шейк пользуется таким успехом и чем привлекает мужчин. Эксперт сразу отметила, что сексуальность и сочувствие не стоят рядом, поэтому модель не могли выбрать из жалости, что ее бросил возлюбленный. «Ирина действительно является национальным героем», — заявила психолог. Она вспомнила, как россияне сплотились против Леди Гаги, когда появились слухи, что это певица увела у нее Купера.

«Конечно, по накалу страстей вокруг этой персоны никто не сравнится. Вот что значит хайп. Никто не вызвал столько эмоций из ее конкуренток. Все-таки сексуальность — это про энергетику, поэтому народная любовь сыграла огромную роль», — считает Анна.

Добавим, что в список самых сексуальных женщин также попали: Яна Кошкина, Елена Темникова, Вера Брежнева, Настя Каменских, Наталья Рудова и другие звезды.

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«Вот что значит хайп»: психолог объяснила, почему Шейк признали самой сексуальной
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