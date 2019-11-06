Жизнь без Шейк: Купер был замечен на прогулке с таинственной незнакомкой и ребенком

Прошло полгода с момента, как появились первые слухи о расставании Брэдли Купера и Ирины Шейк. До сих пор ни актер, ни модель не пояснили, что стало причиной их размолвки. Однако после Хеллоуина, в который молодые родители по очереди провели время с дочкой леей, стало ясно, что они уже точно не пара. В ноябре Шейк позволила себе отдохнуть. Она уехала с друзьями в Майами и теперь дразнит поклонников снимками в купальнике.

В это время за Леей приглядывает Купер. На днях папарацци снова застали его на прогулке с наследницей. В Нью-Йорке с запозданием настала осень, поэтому оделся в брюки и куртку. Наследница звезды выглядела очень стильно в джинсах, желтом пуховике и объемной черной шапке. По привычке, Брэдли нес ее на своих плечах. А рядом с ним шла женщина с темнокожим ребенком. Оказалось, что артист гуляет вместе с ними. Они мило беседовали, изучая улицы города.

Поклонники уже начали волноваться за Купера. Они все еще надеются, что он может помириться с Шейк. Но выяснилось, что актера связывали с его спутницей лишь дружеские отношения. В тот день он увиделся со своим другом, комиком Дэйвом Шапеллом, который просто шел позади и не попал на снимки папарацци. С ними гуляла супруга комика Элейн и дочка Сонал. Обычно Брэдли любит быть в одиночестве, но на этот раз предпочел побыть с друзьями.