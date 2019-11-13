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Просто праздник: Шейк топлес и в алых чулках снялась для российского глянца

Модель украсила декабрьскую обложку знаменитого издания.

Просто праздник: Шейк топлес и в алых чулках снялась для российского глянца
Ирина Шейк. фото: globallookpress.com

Ирина Шейк не так давно провела неделю в Майами. Она отдохнула с друзьями, среди которых была ее коллега, Стелла Максвелл, новозеландская модель. Девушки так близки, что им даже в свое время приписывали роман. На отдыхе они позволили себе расслабиться. Подруги пили алкоголь и ели фаст-фуд. Как оказалось, это было заслуженно, так как перед отпуском они успели сняться для декабрьского, праздничного номера российского издания Vogue.

13 ноября Ирина поделилась обложкой, которую украсила. В кадре она позирует в кружевном наряде и кокетливой ретро-шляпке. А уже в самой фотосессии для журнала модель снялась в разных, но откровенных образах. Сначала она предстала топлес в лосинах с блестками и объемной куртке с пайетками. Потом Шейк позировала в женственных платьях — напару со Стеллой. В нежных платьях-комбинациях они даже сыграли в пинг-понг.

Один кадр привлек больше всего внимания. На нем Ирина запечатлена в черных шортах, накидке и алых чулках. Она оголила грудь, которую прикрыла ладонями. Снимок получился очень смелым и чувственным. Модель призналась, что была очень рада появиться на обложке российского глянца. А поклонники не могли сдержать своего восторга. «Вау», «Богиня», «Настоящая королева», «Прямо в душу смотришь», «Невероятные образы», «Что твориться в душе твоей… Красотка!» — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Шейк продолжает избегать общения с Брэдли Купером, чем подтверждает слухи о расставании. Они живут раздельно, по очереди проводя время с дочкой Леей. На днях девушку видели в Нью-Йорке. Она прогуливалась с наследницей, облаченной в белоснежный пуховик. Многие уверены, что девочка вырастет настоящей модницей.

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Просто праздник: Шейк топлес и в алых чулках снялась для российского глянца
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