Леди Гага наконец-то рассказала правду о фейковом романе с Купером

Как выяснилось, вся любовная история была лишь выдумкой. Кто бы сомневался!

Всемирно известная певица и эпатажная девушка Леди Гага (Стефани Джоанн Анджелина) наконец-то дала комментарий по поводу слухов о романе с американским актером Брэдли Купером.

Как сообщает журнал Elle, певица назвала представителей СМИ довольно глупыми, а также заявила, что никакого романе не было и в помине. По словам Гаги, вся любовь была лишь игрой на публику, тщательно спланированной. Люди должны были поверить, что между звездами и вправду есть теплые чувства, но по факту оказалось, что все это было лишь искусной актерской игрой, представлением для всего мира.

После произведенного фурора певица общалась с Купером и они пришли к единому мнению, что шутка удалась, ведь буквально все фанаты знаменитостей принялись обсуждать несуществующий роман.

Напомним, слухи о тайной влюбленности звезд начались после их совместной съемки в картине «Звезда родилась», уж очень убедительно они сыграли романтические чувства.