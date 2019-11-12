ЗВЕЗДЫ

Юная модница: Шейк нарядила дочку-блондинку в белоснежный пуховик с мехом

Модель снова заметили на прогулке в Нью-Йорке.

Юная модница: Шейк нарядила дочку-блондинку в белоснежный пуховик с мехом
Ирина Шейк. фото: globallookpress.com

Ирина Шейк после плодотворной работы и отдыха с друзьями в Майами вернулась в Нью-Йорк. Пока девушка занималась своими делами, за малышкой приглядывал Брэдли Купер. Как известно, влюбленные расстались в начале лета, но продолжают делить опеку над наследницей. Причина конфликта неизвестна, но ходят слухи, что даже при встрече модель не разговаривает с экс-бойфрендом.

Теперь Шейк наверстывает упущенное время. Накануне папарацци вновь заметили девушку на прогулке с дочкой. В Нью-Йорке сменилась погода, поэтому теперь модель одевается теплее. На этот раз она выбрала total black. Звезда предстала в узких брюках, водолазке и длинном кожаном плаще. Волосы она собрала в хвост, а также надела круглые серьги и солнцезащитные очки. Дочка Ирина была облачена в total white.

Белокурая Лея выглядела очень стильно в белоснежном пуховике с мехом, спортивных штанах и брендовых кедах в клетку. В тот день был сильный ветер, поэтому щечки девочки быстро порозовели. Как обычно, часть пути Шейк несла малышку на руках. В какой-то момент мама с дочкой обернулись и заметили папарацци.

Поклонники восхитились стильными образами модели и ее дочки. Многие не рискуют покупать детям белые вещи, так как они легко пачкаются. Однако Ирина сумела сколотить целое состояние, поэтому может покупать ребенку пуховики хоть каждый день. К слову, Лея растет настоящей модницей, как мама.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездные детиЗвездный стильИрина Шейк
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Юная модница: Шейк нарядила дочку-блондинку в белоснежный пуховик с мехом
Интересно?
Поделись с друзьями: