Юная модница: Шейк нарядила дочку-блондинку в белоснежный пуховик с мехом

Ирина Шейк после плодотворной работы и отдыха с друзьями в Майами вернулась в Нью-Йорк. Пока девушка занималась своими делами, за малышкой приглядывал Брэдли Купер. Как известно, влюбленные расстались в начале лета, но продолжают делить опеку над наследницей. Причина конфликта неизвестна, но ходят слухи, что даже при встрече модель не разговаривает с экс-бойфрендом.

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Теперь Шейк наверстывает упущенное время. Накануне папарацци вновь заметили девушку на прогулке с дочкой. В Нью-Йорке сменилась погода, поэтому теперь модель одевается теплее. На этот раз она выбрала total black. Звезда предстала в узких брюках, водолазке и длинном кожаном плаще. Волосы она собрала в хвост, а также надела круглые серьги и солнцезащитные очки. Дочка Ирина была облачена в total white.

Белокурая Лея выглядела очень стильно в белоснежном пуховике с мехом, спортивных штанах и брендовых кедах в клетку. В тот день был сильный ветер, поэтому щечки девочки быстро порозовели. Как обычно, часть пути Шейк несла малышку на руках. В какой-то момент мама с дочкой обернулись и заметили папарацци.

Поклонники восхитились стильными образами модели и ее дочки. Многие не рискуют покупать детям белые вещи, так как они легко пачкаются. Однако Ирина сумела сколотить целое состояние, поэтому может покупать ребенку пуховики хоть каждый день. К слову, Лея растет настоящей модницей, как мама.