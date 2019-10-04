Вдова Караченцова: «Невыносимо осознавать, что в «Ленкоме» презирают Колю!»

В «Ленкоме» решили перенести вечер памяти Николая Караченцова, планируемый на 21 октября. Людмила Поргина полна возмущения – ведь ее муж отдал этому театру почти сорок лет своей жизни.

Вдова Николая Караченцова с горечью говорит о том, что новое руководство «Ленкома» отказывает ей в проведении вечера памяти ее мужа. Накануне Марк Варшавер в разговоре с Teleprogramma.pro сообщил, что в театре обязательно почтят годовщину смерти Караченцова, но позже – по истечении сорока дней с момента, когда умер Марк Захаров.

Мы связались с Людмилой Поргиной, чтобы из первых уст услышать ее позицию по этому поводу.

«Мне говорят, что Варшавер собрал совет с актерами и они против того, чтобы проводить какие-то мероприятия. Так вот, я звонила актерам – никакого совета не было. Я не знаю, как к этому относиться. Годовщина смерти человека и вот сейчас умер Марк Анатольевич… Чем может помешать вот это «сорок дней»? Что изменится? Душа улетит уже с этой земли? Да они уже встретились там!».

Мы предположили, что актеры были тоже против того, чтобы до 40 дней устраивать мероприятия.

«Я не понимаю смысла всего этого! С кем они советовались? Пусть назовут актеров, которые отказываются играть на вечере памяти. Мне унизительно это все слышать! Мне звонят все и говорят: «Мы прочли в СМИ, что актеры отказываются играть, потому что у Марка Анатольевича нет еще 40 дней». Я ничего не понимаю: они же играют спектакли! Они играют «Юнону и Авось», не надели черный траур и не отменили спектакли! А здесь – вечер памяти, где мы будем говорить и о Коле, и о Марке Анатольевиче, об их заслугах, о том, что эти люди были и что мы тоже когда-то уйдем!.. Я не понимаю этого!».

На вопрос о попытках связаться с Марком Варшавером и рассмотреть какие-то другие варианты Людмила Поргина ответила:

«Я думаю о другом месте проведения вечера. Он умер в октябре. Почему я должна делать этот вечер в декабре? Я православный человек…21 собираются актеры, говорят слова благодарности, мы открываем памятник, приезжают люди с панихиды, кладут цветы, благодарят, читают ему стихи. Я не понимаю, чем мы провинились, что мы умерли раньше Марка Анатольевича на год».

Также мы спросили у вдовы, что для нее важнее: эта дата или все-таки эти стены?

«Нет, конечно же, эти стены! Эти актеры, живущие там. Ведь туда придут и Тамара Гвердцители, и Лариса Долина, и Олег Газманов, с которыми Коля выступал и пел. Придет Илья Резник, который написал ему массу песен! Придет Максим Дунаевский и Алексей Рыбников, который подарил миру легендарные рок-оперы «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» и «Юнона и Авось», которая стала просто флагом нашего театра… Конечно, стены! Я пью валокордин, я в шоке! Я позвонила актерам, они говорят: «Нас никто не спрашивал!».

В заключении разговора мы спросили у Поргиной, почему она до сих пор не обсудила этот вопрос с Варшавером и что будет делать, если решение не поменяется.

«Я звонила – там никого не было. Я на телевидении говорила о Марке Анатольевиче, как мы его любили, кто он для нас, возвращаюсь домой, а мне уже по дороге звонят и говорят, что в СМИ вот такие публикации. Ситуация странная, а мне обидно. Вот представьте, что ваши сослуживцы, ваши друзья вдруг откажутся провести вечер вашей памяти. На каком основании? Что? Они презирают творчество Николая? Презирают его? Считают его невыдающимся актером, который создал имя театра Ленком?

Я его люблю. Он мой муж, помимо того, что он актер и считал это театр своим вторым домом. 26 я пойду, отслужу панихиду, поеду на кладбище, соберу наших друзей. У меня-то ничего не изменяется, моя-то любовь остается вечной! Если так поступают с нами, то тогда – извините… Ну вот будет 40 дней 8 ноября. А что изменится? Он встал перед богом и его послали или в Рай или в Ад, все это проходил и Коля… Но актеры-то все играют спектакли, снимаются, играют концерты! Мы бы молились на сцене и за Марка Анатольевича. В общем, я пока ничего не знаю, я жду их решения, и дальше уже тоже буду принимать свое решение».

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