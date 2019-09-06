На могиле Караченцова увековечат сцену из оперы «Юнона и Авось»

По словам Людмилы Поргиной, компания, которая уже работает над памятником, изготовит его бесплатно — в знак уважения к любимому артисту.

В конце октября исполнится год с того дня, как знаменитый советский и российский актер Николай Караченцов скончался в результате онкологического заболевания. По традиции через год после смерти крест на могиле можно поменять на хороший, основательный памятник. О том, как он будет выглядеть и кто займется его изготовлением, порталу Teleprogramma.pro рассказала вдова артиста Людмила Поргина.

«Там будет изображена финальная сцена из «Юноны и Авось», когда он обращается к Богу. Мы хотели передать эмоциональность Коли, его самобытность. Тот всплеск эмоций, который Коля вызывал, это очень редко бывает у актеров», — сказала Людмила Андреевна.

Она также сообщила, что появляющиеся слухи о том, что на памятник кто-то собирает деньги, не соответствуют действительности. На самом деле одна из компаний решила абсолютно бесплатно изготовить памятник для Николая Петровича — в знак уважения к этому выдающемуся актеру.

«Они уже 20 лет работают в Москве, делают замечательные памятники. Мы съездили познакомиться с ними, чтобы убедиться в надежности компании и объяснить, чего мы хотим. Это замечательные люди, творческие. Я даже рада, что это будет подарок не от театра (потому что изначально планировалось, что театр поможет деньгами), а от людей, которые любят и помнят Колю. Так что мы рады и надеемся, что будет очень красиво».

По словам вдовы, проект памятника согласовали с ней и уже начали над ним работать. В ближайшие дни Людмила Андреевна вместе с сыном поедет проверить, как движется процесс.

больше по теме Людмила Поргина рассказала о последней воле Караченцова Великий артист ушел из жизни 26 октября 2018 года.

Напомним, последние годы жизни Николая Петровича Караченцова были полны трудностей и борьбы за жизнь. В 2005 году артист чудом выжил после автокатастрофы, он с трудом двигался и испытывал серьезные проблемы с речью. В феврале 2017 года у него обнаружили неоперабельную опухоль легкого. После курса химиотерапии в Израиле выяснилось, что рак не удалось побороть. 26 октября 2018 года артист умер. Похоронили народного любимца на Троекуровском кладбище столицы.