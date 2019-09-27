Вдова Караченцова: «Приглашу Пугачеву на вечер памяти Коли»

Вдова актера Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина в годовщину смерти знаменитого мужа готовит вечер памяти. В мероприятии уже согласились принять участие звездные исполнители. Кто они и приедет ли Алла Пугачева? Об этом корреспонденту портала Teleprogramma.pro Екатерине Нестеренко рассказала сама Поргина.

«Алла очень любила Колю»

Вот, что нам сказала вдова артиста:

«Я разговаривала с директором Пугачевой. Очень хочу, чтобы Алла пришла. Даже не выступать, просто присутствовать. Она очень любила Колю, даже хотела сыграть с ним в спектакле. Ей нравилось, как Коля поет, как двигается на сцене. Для меня она — близкий человек. Сейчас Алла Борисовна в Израиле, и я с ней поговорю, как только она вернется», — прокомментировала Людмила Поргина.

«Долина, Гвердцители, Газманов, Розенбаум согласились принять участие»

Если присутствие Аллы Борисовны пока под вопросом, то многие именитые артисты уже дали согласие посетить мероприятие. Среди них очень громкие имена.

«Работаем над вечером памяти. Лариса Долина, Тамара Гвердцители, Олег Газманов, Александр Розенбаум уже согласились принять участие. Список большой: актер Коля Бурляев прочитает стихи, режиссер Рудик Фурманов приедет со своим театром. Они хотят сказать, что помнят и любят Николая Караченцова.

Я рада! Ведь этот вечер памяти — передача энергии. Все будут общаться с Колей. Это очень важно, потому что для него каждое выступление было передачей эмоций людям, чтобы они заряжались, поднимались, а не опускались в этой жизни. Друзья, которые понимали силу его творчества и энергии, будут с нами в этот день. Мы передадим накал любви, а он будет это видеть. Мы же все понимаем, что жизнь не кончается. Он потерял материальную оболочку, а душа-то живет!», — считает вдова Николая Караченцова.

«Мне без него очень грустно и одиноко»

Актриса призналась, что несмотря на то, что после смерти Караченцова прошел почти год, она не может привыкнуть жить без него. Людмила Андреевна старается, чтобы о знаменитом муже не забыли: готовит вечер, утвердила проект памятника на могилу актера, занимается внуками и ждет встречи со своим Колей.

«Мы утвердили проект памятника. Уже даже привезли камень. В воскресение мы поедем с сыном смотреть. Памятник будет представлять собой большой черный камень, а на нем фигура Коли в 3D. Мне без него очень грустно и одиноко! Я всегда с ним разговариваю: «Ты правильно говорил, что жизнь здесь быстротечна, а там будет вечна». Я живу встречей, ожиданием, а пока у меня здесь внуки. Нужно им все передать, воспитать, поворчать на них по-стариковски и порадоваться за них. Мы с Колей любили порадоваться», — призналась артистка.

Напомним, Николая Караченцова не стало 26 октября 2018 года. Вечер памяти актера состоится 21 октября 2019 года. Портал Teleprogramma.pro помнит и любит великого артиста!