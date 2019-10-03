Людмила Поргина не в курсе, что «Ленком» отменил вечер памяти Караченцова

Накануне вдова актера Людмила Поргина узнала, что вечер памяти ее мужа отменен. Teleprogramma.pro пообщалась с художественным руководителем театра и выяснила, почему принято решение об отмене.

Журналисты пообщались с Людмилой Поргиной — накануне СМИ сообщили, что вдова Николая Караченцова только что узнала об отмене вечера памяти артиста в «Ленкоме». Несмотря на сообщения, сама актриса ответила, что не знает об этом.

больше по теме Людмила Поргина после смерти мужа нашла себе занятие Несколько последних лет она ухаживала за больным супругом, теперь ее забота требуется близкому другу Караченцова.

Teleprogramma.pro связалась с директором театра Марком Варшавером, чтобы выяснить причины неожиданной отмены вечера. Как объяснил Марк Борисович, концерт отменили по требованию труппы «Ленкома». Варшавер объяснил: причина в том, что еще не прошло 40 дней со дня смерти руководителя театра Марка Захарова.

Когда корреспондент Teleprogramma.pro рассказал директору театра, что вдова Караченцова не в курсе решения об отмене вечера, он ответил категорично, заявив, что театр сообщил новость сыну актера Андрею Караченцову: «Неправда. Она в курсе и Андрей в курсе. Я не понимаю, зачем эти слова, когда вчера ей все сказал Андрей».

Он особенно отметил, что отмена памятного концерта — просьба работников театра: «Коллектив возражает, коллектив не хочет, чтобы вечер проходил, когда еще не прошло 40 дней». При этом Марк Борисович подчеркнул, что вечер памяти обязательно состоится в другой день. «Еще же у нас есть работа в театре, кроме вечеров. Поэтому в один из понедельников, когда у нас нет сложного сценического оборудования, которое мы должны установить накануне. Обязательно проведем, даже двух мнений быть не может», — заявил Варшавер.

Напомним, Николай Караченцов служил в театре «Ленком» с 1967 года. Артист скончался в 2018 году. 21 октября в театре должен был пройти вечер памяти актера.