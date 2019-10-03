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Людмила Поргина не в курсе, что «Ленком» отменил вечер памяти Караченцова

Накануне вдова актера Людмила Поргина узнала, что вечер памяти ее мужа отменен. Teleprogramma.pro пообщалась с художественным руководителем театра и выяснила, почему принято решение об отмене.

Людмила Поргина не в курсе, что «Ленком» отменил вечер памяти Караченцова
Людмила Поргина. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Журналисты пообщались с Людмилой Поргиной — накануне СМИ сообщили, что вдова Николая Караченцова только что узнала об отмене вечера памяти артиста в «Ленкоме». Несмотря на сообщения, сама актриса ответила, что не знает об этом. 

Teleprogramma.pro связалась с директором театра Марком Варшавером, чтобы выяснить причины неожиданной отмены вечера. Как объяснил Марк Борисович, концерт отменили по требованию труппы «Ленкома». Варшавер объяснил: причина в том, что еще не прошло 40 дней со дня смерти руководителя театра Марка Захарова. 

Николай Караченцов и Людмила Поргина
Николай Караченцов и Людмила Поргина. Фото: Михаил Фролов/КП

Когда корреспондент Teleprogramma.pro рассказал директору театра, что вдова Караченцова не в курсе решения об отмене вечера, он ответил категорично, заявив, что театр сообщил новость сыну актера Андрею Караченцову: «Неправда. Она в курсе и Андрей в курсе. Я не понимаю, зачем эти слова, когда вчера ей все сказал Андрей». 

Марк Варшавер
Марк Варшавер. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Он особенно отметил, что отмена памятного концерта — просьба работников театра: «Коллектив возражает, коллектив не хочет, чтобы вечер проходил, когда еще не прошло 40 дней». При этом Марк Борисович подчеркнул, что вечер памяти обязательно состоится в другой день. «Еще же у нас есть работа в театре, кроме вечеров. Поэтому в один из понедельников, когда у нас нет сложного сценического оборудования, которое мы должны установить накануне. Обязательно проведем, даже двух мнений быть не может», — заявил Варшавер. 

Напомним, Николай Караченцов служил в театре «Ленком» с 1967 года. Артист скончался в 2018 году. 21 октября в театре должен был пройти вечер памяти актера. 

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Тэги:

вечер памятиЛюдмила ПоргинаМарк ВаршаверМарк ЗахаровНиколай КараченцовТеатр "Ленком"
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Людмила Поргина не в курсе, что «Ленком» отменил вечер памяти Караченцова
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