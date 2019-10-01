Захаров перед смертью успел сказать дочери, что делать с «Ленкомом»

Директор театра Марк Варшавер заявил, что сотрудники сделают все возможное, чтобы за культурное учреждение не было стыдно.

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер на прощании с Марком Захаровым заявил, что у художественного руководителя состоялся обстоятельный разговор со своей дочерью незадолго до смерти. Он поведал Александре Марковне, что делать с театром, который, безусловно, осиротеет с его уходом.

«Он завещал всем нам, что нужно делать с театром. Все пожелания он передал своей дочери Александре Марковне. Мы со своей стороны постараемся сделать все от нас возможное, чтобы ему не было за нас стыдно. Нам необходимо держать ту планку, которую он для нас задал», — заявил Марк Варшавер.

Отметим, что чуть ранее директор «Ленкома» говорил, что собрал на специальное совещание всех народных артистов, которые выступают на сцене. Его задача — вместе с ними определить дальнейшие пути развития театра.

Художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров умер на 86-м году жизни. В последнее время у него были серьезные проблемы со здоровьем. Причиной смерти стала остановка сердца на фоне пневмонии.