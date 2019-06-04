Волочкова похвасталась «пачкой лебедя» для своего нового проекта «Балерина и клоун»

Известная балерина Анастасия Волочкова в Instagram заявила, что практически все готово для ее проекта «Балерина и клоун», который она делает с Николаем Челноковым. Звезда безумно счастлива и обещает удивить в ближайшее время своих поклонников.

«Почти готова моя пачка лебедя для нашего нового проекта «Балерина и Клоун». Милые труженицы из лучшей театральной мастерской, сберегая мое время, которое я полностью посвящаю многочасовым репетициям, приехали на примерку ко мне домой. Работа с перышками очень кропотливая. Я всегда большое значение придаю костюмам, они у меня очень эффектные на все номера. И мастера мои самые лучшие. Спасибо, дорогие, всем сотрудникам вашего цеха!» — сообщила Анастасия Волочкова.

больше по теме Анастасия Волочкова на «харлее» пообещала сюрпризы своим поклонникам Очередной образ балерины связан со съемками в клипе.

Кроме того, балерина опубликовала видеозапись, где еще раз выразила свою признательность тем, кто ей помогает в ее непростом деле.

«Ой, мои дорогие. Я так люблю добрых людей, которые берегут мое время, видя, что у меня два часа своих репетиций в балетном зале. Шесть часов с нашим добрым клоуном Николаем Челноковым. Вот Екатерина. Она главный человек. Раздает самые лучшие костюмы. Последние перед нашей премьерой примерочки. Видите, какая будет красивая покрышка. Не просто царевна-лебедь. Я буду таким неумирающим лебедем. Посмотрите, как выложено каждое перышко. Еще, конечно, будут стразы мои любимые. Зрители Анапы будут восхищены», — заявила Анастасия Волочкова.