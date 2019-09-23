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Волочкова не прекращала заниматься балетом даже во время беременности

Об этом 43-летняя артистка рассказала в день рождения своей дочери.

Волочкова не прекращала заниматься балетом даже во время беременности
Анастасия Волочкова годится своей дочерью. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

23 сентября эпатажная балерина Анастасия Волочкова отмечает день рождения единственной дочери Ариадны. В этом году девочке исполнилось 14 лет. По этому поводу артистка сделала уже несколько постов в Instagram. В одном из них она показала, что ворвалась прямо на урок к дочери-школьнице, чтобы поздравить ее при всех одноклассниках.

В другой публикации балерина вспомнила свою беременность и сами роды. Она рассказала подписчикам, что очень хотела стать мамой и каждый день молилась в храмах и монастырях.

«Я родила Аришу за пару часов. Не прекратив занятия балетом ни на день во время беременности!» — написала Волочкова.

Она также отметила, что является счастливой матерью и гордится тем, что Ариадна продолжает род Волочковых, нося фамилию своего деда — чемпиона СССР по настольному теннису. В завершении поста женщина пожелала счастья всем мамам и попросила помолится за нее.

Напомним, ребенок Волочковой родился от бизнесмена Игоря Вдовина. Этим летом девочка была замечена в кинотеатре в компании новой возлюбленной своего отца.

А в вашей семье женщины занимались спортом во время беременности?

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Волочкова не прекращала заниматься балетом даже во время беременности
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