Волочкова не прекращала заниматься балетом даже во время беременности

Об этом 43-летняя артистка рассказала в день рождения своей дочери.

23 сентября эпатажная балерина Анастасия Волочкова отмечает день рождения единственной дочери Ариадны. В этом году девочке исполнилось 14 лет. По этому поводу артистка сделала уже несколько постов в Instagram. В одном из них она показала, что ворвалась прямо на урок к дочери-школьнице, чтобы поздравить ее при всех одноклассниках.

В другой публикации балерина вспомнила свою беременность и сами роды. Она рассказала подписчикам, что очень хотела стать мамой и каждый день молилась в храмах и монастырях.

«Я родила Аришу за пару часов. Не прекратив занятия балетом ни на день во время беременности!» — написала Волочкова.

Она также отметила, что является счастливой матерью и гордится тем, что Ариадна продолжает род Волочковых, нося фамилию своего деда — чемпиона СССР по настольному теннису. В завершении поста женщина пожелала счастья всем мамам и попросила помолится за нее.

Напомним, ребенок Волочковой родился от бизнесмена Игоря Вдовина. Этим летом девочка была замечена в кинотеатре в компании новой возлюбленной своего отца.

А в вашей семье женщины занимались спортом во время беременности?