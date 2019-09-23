Волочкова устроила сюрприз дочери в ее день рождения

Дочери Анастасии Волочковой исполнилось 14 лет. Балерина решила устроить Ариадне сюрприз в день рождения и появилась в школе, где учится девочка. А видео из класса поделилась с поклонниками в Instagram.

В ролике артистка входит в класс, облаченная в длинное черное платье и пушистую шубку. Под аплодисменты учеников она обняла дочь, которая сидела на передней парте. Анастасия презентовала имениннице букет, а затем еще один, поменьше, подарила ее педагогу. Поздравив и учительницу с днем рождения Ариадны, артистка пожелала девочке побольше хороших друзей.

«Я очень люблю приятные сюрпризы, но еще больше люблю их устраивать. И поздравить Аришу я решила в школе внезапным вторжением в конце урока русского языка. Это очень счастливый и позитивный день для нас с Ариадной. Я счастлива, что ты у меня родилась!» — обратилась к дочери Волочкова.

Анастасия не впервые навещает наследницу в школе. Она уже приходила к девочке 2 сентября, чтобы поздравить ее с началом нового учебного года, и нанесла визит в учебное заведение в прошлом году, когда Ариана отправилась в седьмой класс.

Отметим, дочь тоже не забыла поздравить звездную маму со своим появлением на свет. Накануне школьница приехала в особняк Волочковой с красивым букетом белых роз, чему балерина оказалась очень рада.