Звездные истории Влад Соколовский о своем дне рождения: «Полдня проведу на студии, потом будут пробы в сериал»
Звездные истории

Влад Соколовский о своем дне рождения: «Полдня проведу на студии, потом будут пробы в сериал»

Анастасия Морылева Екатерина Нестеренко

Во вторник, 24 сентября, Владу Соколовскому исполнилось 28 лет. Портал Teleprogramma.pro поздравил исполнителя и актера.

Накануне дня рождения корреспондент портала Teleprogramma.pro связалась с исполнителем и узнала, как он собирается провести этот день.

«У меня будут пробы в сериал»

Судя по соцсетям, незадолго до дня рождения Влад побывал в Таиланде. Мы подумали, что артист полетел туда специально, чтобы провести праздник на берегу залива Пхукет. Но оказалось, что это не так. Соколовский прилетел в Москву и уже 23 сентября отправился в Ростов-на-Дону, где у него был запланирован концерт.

Влад Соколовский. Фото
Влад Соколовский в Ростове-на-Дону. Фото: @vs20.

«Особо не собираюсь праздновать день рождения. Сейчас я в Ростове, на гастролях. Завтра прилечу в Москву. Полдня проведу на студии, потом у меня будут пробы в сериал. Я уже снимался в трех сериалах (Влада можно увидеть в роли телеведущего Артема Реброва в сериале «Универ новая общага», землемера Дмитрия Тютчева в «Кровавой барыни» и музыканта Романа в «Незнакомке в зеркале» — Прим. Ред.) и работа в кино мне нравится. Отмечать планирую в кругу семьи», -абота в кино мне нравится. Отмечать планирую в кругу семьи», — прокоммен мментировал порталу Teleprogramma.pro Соколовский.

Влад Соколовский с отцом. Фото
Влад Соколовский полетел на гастроли в Ростов вместе с отцом. Фото: @vs20.

«Очень неудобный вопрос»

Бывшая жена Влада, певица Рита Дакота вместе с их совместной дочерью Мией 16 сентября улетела в отпуск в Грецию. Логично предположить, что дочь исполнителя, как никто другой, является частью его семьи. Мы спросили, не был ли Соколовский против, что каникулы Риты выпали на его праздник или, может, в этот день Влад встретится с Мией. Обсуждать личную жизнь именинник не пожелал:

«Очень неудобный вопрос», — сказал исполнитель.

Влад Соколовский с дочерью. Фото
Влад Соколовский с дочерью Мией. Фото: @vs20.

Напомним, Рита и Влад начали встречаться в 2014 году, хотя познакомились еще в 2007-м — на проекте «Фабрика звезд-7». Через полгода Соколовский сделал своей избранницей предложение. 3 июня 2015 года влюбленные обвенчались. Дата была выбрана не случайно: именно в этот день 25 годами ранее обвенчались родители жениха — Андрей Александрович и Ирина Всеволодовна Соколовские.

Влад Соколовский и Рита Дакота. Фото
Влад и Рита были женаты три года. Фото: @vs20.

8 июня того же года молодожены закатили пышную свадьбу в ретро-стиле, а 23 октября 2017-го они стали родителями малышки Мии.

Дочь Соколовского и Дакоты. Фото
Дочь Влада и Риты Мия. Фото: @vs20.

Их отношениям, которые со стороны казались идеальными, завидовали многие. Злопыхатели в социальных сетях даже обвиняли пару в лицемерии, мол нельзя так счастливо жить. Но безоблачным счастье было только в Instagram. В августе 2017 года Рита обвинила Влада в многочисленных изменах и развелась с ним.

Влад Соколовский и Рита Дакота. Фото
Соколовский и Дакота казались идеальной парой. Фото: @vs20.

Отношения между музыкантами долгое время были сложными, то Дакота не хотела общаться с бывшим из-за обиды, то на него накатывали воспоминания. Однако стоит отдать им должное — дочь не страдала из-за выяснения отношений родителей.

В последнее время в Интернете обсуждают заметное потепление в отношениях, поклонники даже пророчат паре скорое воссоединение. А вы верите, что Влад и Рита помирятся? 

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Влад Соколовский о своем дне рождения: «Полдня проведу на студии, потом будут пробы в сериал»
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