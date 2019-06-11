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Рита Дакота поблагодарила бывшего мужа за неверность

Певица призналась, что пережила самый тяжелый год в жизни.

Рита Дакота поблагодарила бывшего мужа за неверность
Рита Дакота призналась, что пережила самый тяжелый год в жизни. Фото: @ritadakota.

Время, как известно, лечит самые, порой, больные душевные раны. В этом на собственном опыте убедилась певица Рита Дакота, в жизни которой почти год назад произошли серьезные изменения и испытания, из которых она вышла достойно, став сильной и более мудрой.

Измены тогдашнего мужа Влада Соколовского, рождение дочери Мии, развод, одиночество – все это, как призналась звезда на своей странице в Instagram, развернуло ее жизнь на 180 градусов. Но время с момента расставания с супругом, тем не менее, Рита называет лучшим годом в жизни.

«Я благодарна этому опыту и этому году, как, наверное, ничему другому за всю свою жизнь. Это привело к пониманию, кто я есть и чего я хочу на самом деле, к любви, к принятию даже к благодарности», — пишет своим поклонникам артистка.

Рита Дакота с дочерью. Фото
В мае Рита Дакота отдохнула с дочерью на Мальдивах. Фото: @ritadakota

И все последние события в жизни Дакоты это подтверждают. Сейчас Рита очень много путешествует со своей дочкой, записывает новые композиции и клипы. А недавно артистка рассказала, что сделала липосакцию, так что сейчас фигуры звезды выглядит превосходно. Фанаты же уверены, что не за горам и новая большая любовь.

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дочь Мияизмена любимогоРита ДакотаРита Дакота и Влад Соколовский
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Рита Дакота поблагодарила бывшего мужа за неверность
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