ЗВЕЗДЫ

Соколовский признался в теплых чувствах к бывшей жене

Влад публично подарил Рите Дакоте огромный букет цветов и поцеловал ее.

Соколовский признался в теплых чувствах к бывшей жене
Влад Соколовский/globallookpress.com

Похоже, что Влад Соколовский решил наладить отношения со своей бывшей женой Ритой Дакотой. Певец засветился на концерте девушки с огромным букетом белых роз и публичным поцелуем.

Любопытно, что в этот момент некогда обиженная жена говорила: «Муженька. Любовь».

После выступления вокалистки, Влад выложил в Instagram несколько историй, посвященных бывшей супруге. На одном видео девушка исполняет песню «Не умеешь любить». Влад, украсив кадр сердечком, подписал его: «Умею». Дакота тут же сделала репост видео в историю своего блога, прокомментировав: «Сторис, которую завтра процитируют в прессе. Муж бывший, спасибо тебе за поддержку. Ну и, главное, за ми-ми».

Влад Соколовский поблагодарил бывшую жену за концерт, назвав ее нежно «малой».

Напомним, пара развелась около гола назад из-за регулярных измен музыканта. Рита в своем Instagram рассказала, что муж ходил от нее на сторону постоянно: и сразу после их венчания, и во время ее беременности. Родственники и друзья Соколовского знали об этом, но постоянно покрывали его проступки. Развод звездной пары, которая встретилась на седьмой «Фабрике звезд», был скандальным. Однако недавно их стали вновь замечать вместе. Некоторые фолловеры музыкантов стали подозревать, что это расставание было лишь пиар-акцией.

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Соколовский признался в теплых чувствах к бывшей жене
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