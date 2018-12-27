«Я снова много ревела»: Дакота до сих пор переживает из-за развода

Певица рассталась с Владом Соколовским около пяти месяцев назад, но пережить предательство возлюбленного девушка так и не смогла.

В последнее время Рита Дакота много работает. Она то и дело дает концерты, участвует в различных мероприятиях и общается с прессой. Артистка, по мнению поклонников, постройнела и похорошела. Многие были уверены, что рыдания в подушку и эмоциональные всплески остались в прошлом, но в четверг певица призналась, что это не так. Со дня, когда она объявила о разводе с Владом Соколовским, прошло почти пять месяцев. Однако девушка до сих пор переживает из-за случившегося.

«Сегодня я снова много ревела. Развод это полное г*вно. Иногда кажется, что ты не выживешь, что ты просто не в силах это пережить. Поэтому, когда мне постоянно задают вопросы мол „как быть такой же сильной как Вы“ хочется ответить „пфффффффф, мой опухший нос машет вам через экран“. Говорят, время лечит. Неа. Время маскирует, притупляет (и то не всегда), а ‘лечит’ только вера, постоянная работа над собой и еще любимые люди. В конце концов, когда я рожала Мию, мне тоже казалось, что я это не переживу. Вряд ли из развода получится в итоге что-то настолько же прекрасное как Мими, ну а вдруг», — написала Рита. Она дала понять, что старается настроить себя на позитивную волну.

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Поклонники попытались поддержать артистку. Они уверены, что ей просто нужно больше времени, чтобы не думать о болезненном расставании с Соколовским. «Рита, вы такая чудесная и замечательная. Не грустите. Всё у вас будет очень хорошо и счастливо», «Рита! Вы все переживете! Поверьте! Просто мало времени прошло! Правда!», «Зато у тебя есть мы, Миюша, родители, любимая работа, друзья, а это куда важнее», — высказались подписчики. Отметим, что не так давно Дакота призналась, что снова испытывает чувство влюбленности . У нее пока нет парня, но один молодой мужчина ей приглянулся. А на днях подруга певица Айза Анохина призналась, что знакомит ее с серферами, так как хочет, чтобы Рита переехала жить к ней на Бали.

Напомним, что Дакота и Соколовский познакомились на проекте «Фабрика звезд», но лишь спустя годы вновь встретились и у них закрутился роман. В 2015 году влюбленные организовали пышную свадьбу, на которой гуляли многие звезды шоу-бизнеса. Через два года у них родилась дочь Мия, но даже ребенок не укрепил их отношения. Рита была шокирована, когда узнала о многочисленных изменах Влада.