«Любила и люблю»: Рита Дакота прокомментировала отношения с Соколовским

Рита Дакота и Влад Соколовский расстались уже довольно давно, но обсуждение бывшей пары до сих пор не покидает страниц развлекательных изданий. Поклонники спорят, сойдутся ли родители маленькой Мии или будут враждовать.

Масла в огонь подлила история с совместным выходом Риты и Влада в свет. Знаменитости вместе с дочерью отправились в океанариум, а затем, выступая на «Русском радио», Дакота заявила, что находится в прекрасных отношениях с бывшим супругом.

Очевидно, фанаты проявляли повышенное любопытство к личной жизни звезды и она решила наконец все прояснить. В своем Instagam она обратилась к поклонникам и рассказала, как для нее важно поддерживать хорошие отношения с Владом и как это важно для их общего ребенка. Она подчеркнула, что, несмотря на измены мужа, продолжает его любить.

«Я любила, люблю и буду любить Влада Соколовского. Его поступки по отношению ко мне и нашей семье доставили мне очень много боли, даже нанесли настоящие увечья, я бы сказала. От такого оправиться, вероятно, нельзя, и это мой опыт, мой багаж, который мне придётся пронести до конца жизни. Я навсегда буду женщиной, которой люто изменял муж», — написала Рита.

По ее словам, важно понять, что в плохих поступках, совершаемых партнерами по отношению к женщинам, нет их вины. Необходимо, уверена Дакота, оставить травматичный опыт позади, простить близкого человека и двигаться дальше.

«Я очень рада, что Влад — отец Мии и очень горжусь тем, что моя кропотливая, болезненная, многослойная и дотошная работа над собой длиною в год позволяет мне вот так выстраивать отношения внутри своей семьи, в принятии и радости», — заключила она.