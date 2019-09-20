Нелли Кобзон, Анастасия Волочкова и другие звезды посетили выставку Никаса Сафронова

Выставка художника «Иные миры» открылась в Государственном центральном музее современной истории.

Поддержать знаменитого художника пришли многие его звездные друзья и коллеги: Нелли Кобзон, Эвелина Бледанс, Анастасия Волочкова, Катя Лель, Владимир Наумов, Илья Резник, Владимир Левкин, Анатолий Карпов, Анна Шатилова, Юрий Розум, Лео Бокерия, Елена Ханга и другие. Вечер открыли трио братьев иллюзионистов Сафроновых.

Никас Сафронов успел оправиться после недавней аварии и сам встречал всех гостей. Особое внимание он уделил Анастасии Волочковой, которая сравнила художника с самим Христом.

«Никас настоящий творец, гений, все, что он делает – шедеврально! – восхищалась Волочкова. – Никас мой давний друг и я его очень люблю. Он один из немногих, кого я пригласила на свой недавний день рождения. У меня есть несколько его прекрасных работ, на которых изображены я и моя дочь. Никас дарил их мне на день рождения и новоселье. Но моя любимая картина – его автопортрет. На нем он будто в образе Иисуса Христа, в нем есть что-то божественное».

На вопрос о том, как ей удается излучать энергетику и обаяние, балерина без смущения ответила:

«Я ничего не пытаюсь лепить из себя, казаться такой, какой я не являюсь. И мужчины это ценят. Они любят искренность и настоящность. Умение противостоять любым испытаниям, проходить их с честью и достоинством. Плюс ко всему у меня совершенное и божественное тело. Мне очень хочется, чтобы Никас Сафронов его изобразил на своем холсте!».

Художник рассказал, в чем отличие его новой выставки от предыдущих.

«Выставка «Иные миры» интересна тем, что благодаря новым мультимедийным технологиям впервые стало возможным показать многие работы из частных коллекций, которые я продал или подарил задолго до этого, — отметил Сафронов. — За последние несколько лет это первая моя большая выставка в Москве и, я надеюсь, на неё придут не только те, кому нравится мое творчество, но те, кто с ним не согласен или до сих пор не знал моих работ».

В залах разместили более 100 живописных и графических работ, созданных в период 1990-х годов до 2019 года, в том числе пейзажи, натюрморты, сюжетные сюрреалистические мпозиции. Среди них полотна в уникальном авторском стиле «dream vision», а также портреты Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Владимира Познера, Никиты Михалкова, голливудских звезд Моники Белуччи, Рутгера Хауэра, Шона Коннери, Софи Лорен и многих других.

Выставку «Иные миры» можно будет посетить до 19 января 2020 года, а после Москвы экспозиция отправится в Испанию и Португалию. А вы собираетесь на вернисаж?