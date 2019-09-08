ЗВЕЗДЫ

Никита и Татьяна Михалковы поздравили внучку Наталью с 17-летием

Девушка выросла красавицей.

Никита и Татьяна Михалковы поздравили внучку Наталью с 17-летием
Наталью Михалкову ждет большое будущее. Фото: instagram.com/tatyanamixalkova/

Президент благотворительного фонда «Русский Силуэт» Татьяна Михалкова опубликовала в Instagram фотографии со дня рождения внучки Натальи. Дочери актера и режиссера Артема Михалкова (сына знаменитого Никиты Михалкова) 27 августа исполнилось 17 лет. Звездные бабушка и дедушка тоже присутствовали на празднике и поздравили именинницу. Подписчики восхитились красотою девушки и предрекли ей большое будущее, тем более, что она является наследницей такой семьи.

Напомним, у Никиты Михалкова четверо детей. 53-летний Степан (от первого брака, с актрисой Анастасией Вертинской) работает ресторатором, а дети Татьяны Михалковой — Анна, Артем и Надежда — стали актерами. Дедушкой известный режиссер стал уже девять раз, и даже один раз прадедушкой. 17-летняя Наталья родилась в браке Артема Михалкова с журналисткой Дарьей (супруги развелись еще в 2013 году). Сама Наташа недавно окончила среднюю школу, известно, что девушка посещала театральную студию и училась рисовать.

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Артем Михалковдень рожденияНаталья МихалковаНикита МихалковТатьяна Михалкова

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Никита и Татьяна Михалковы поздравили внучку Наталью с 17-летием
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