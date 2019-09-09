Звездные истории

Анастасия Волочкова: «Как не поправляться и выглядеть стройной, как я? Надо просто не жрать!»

Балерина Анастасия Волочкова ведет авторскую колонку на портале Teleprogramma.pro.

Анастасия Волочкова: «Как не поправляться и выглядеть стройной, как я? Надо просто не жрать!»
Балерина Анастасия Волочкова. Фото: Инстаграм

Здравствуйте, читатели Teleprogramma.pro! На этот раз хочу поговорить с вами о женственности и красоте. Меня часто спрашивают: как сохранить привлекательность, когда тебе уже не 20, а 40 лет и больше? Я всегда считала и считаю, что, прежде всего, надо оставаться добрым, настоящим и искренним человеком, а внешние качества — это уже потом. Не стоит ничего из себя лепить и выдавать желаемое за действительное.

Балерина Анастасия Волочкова. Фото
Балерина Анастасия Волочкова. Фото: Инстаграм

Хотела бы сказать, что надо вести здоровый образ жизни, но не могу сама этим похвастаться, потому что ложусь спать, как говорится, рано утром, то есть очень поздно вечером. Мне, чтобы хорошо себя чувствовать и отлично выглядеть, помогает постоянная физическая нагрузка, ледяная вода, русская баня, профессиональный массаж.

Как не поправляться? Не жрать! В моем рационе — салатные листья, шпинат, вареные яйца всмятку, иногда немножко вареной курицы без соли. Еще овощные супчики очень люблю.

Балерина Анастасия Волочкова. Фото
Балерина Анастасия Волочкова. Фото: Инстаграм

Что касается моей растяжки (о которой меня тоже без устали спрашивают), то я не могу давать советов тем, кто просто хочет сесть на шпагат. Ведь в моем случае дело было не просто в том, чтобы сесть на шпагат, а иметь растяжку, необходимую мне для профессии. Мне нужны сильные мышцы, которые способны эту растяжку удержать, зафиксировать ногу на большой высоте (как говорится, во всех ракурсах).

Чтобы прийти в форму, в которой я нахожусь, мне потребовались годы. Для этого необходимо было учиться в балетном училище 8 лет, представлять Россию на лучших мировых сценах в качестве примы-балерины. Ну, и подчеркну, что шпагат шпагату рознь. Все должно быть грациозно и красиво, иначе на шпагат садиться просто нет смысла. Как сказал Андрей Малахов в своей программе, «шпагату Волочковой просто нет равных по стройности ног и тела, а также по вытянутости стоп и коленей».

Балерина Анастасия Волочкова. Фото
Балерина Анастасия Волочкова. Фото: Инстаграм

Если говорить о том, что красивым может быть только человек настоящий и искренний, то с отношениями мужчины и женщины, на мой взгляд, то же самое. Главное — это искренность, гармония и, конечно же, доверие. Предательство близких людей – самое страшное, что я испытывала в жизни. Не стертые в кровь пальцы в пуантах, не поврежденные суставы, не боли в мышцах, а именно предательство.

Любовь — это для меня одно из слагаемых счастья. А второе слагаемое – это возможность заниматься любимым делом.

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Анастасия Волочкова: «Как не поправляться и выглядеть стройной, как я? Надо просто не жрать!»
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