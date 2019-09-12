Никас Сафронов поделился подробностями аварии в Подмосковье

Известный российский художник Никас Сафронов в беседе с журналистом портала Teleprogramma.pro прокомментировал дорожно-транспортное происшествие, в которое попал несколько часов назад попал вместе с другом.

«Испуга не было: мы не успели ничего понять, нас сильно тряхнуло от удара. Водитель, который в меня врезался, говорит, что засмотрелся в телефон. Но как можно смотреть в телефон и разгоняться? У меня было ощущение, что в момент столкновения он ехал как минимум со скоростью 150 километров в час», — вспоминает мастер.

При этом Сафронов отмечает, что, по счастью, обошлось без серьезных последствий для здоровья. Он чувствует себя нормально, а вот друг хочет вызвать «Скорую помощь», провериться.

«Что касается машины, то придется ее восстанавливать. Она совсем новая – я ее только несколько месяцев назад купил», — сетует Никас.

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Напомним, авария произошла вечером 12 сентября в Подмосковье. Никас Сафронов спешил на вечер памяти Аллы Вербер.