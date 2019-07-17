Нежный возраст: 13-летняя дочь Волочковой примерила лодочки на шпильке

Ариадна посетила спектакль в театре «Современник», где и сфотографировалась.

13-летняя дочь Анастасии Волочковой и Игоря Вдовина — Ариадна — опубликовала на личной страничке в Instagram свежее фото. В кадре девочка позирует на парадной лестнице театра «Современник». Для выхода в свет наследница балерины выбрала черные туфли-лодочки на шпильке, короткую юбку и блузу.

«Театр — Современник. «Загадочное ночное убийство собаки». Безумно сильная игра актеров и сам спектакль. И нет, на каблуки не рано», — добавила Ариадна, предвосхитив вопросы и критику подписчиков.

больше по теме Волочкова впервые за шесть недель опубликовала фото с 13-летней дочерью Балерина поблагодарила Ариадну за поддержку и любовь.

Свежий снимок Ариши не оставила без внимания и сама Анастасия, похвалив девочку за стиль.

«Ты очень красивая, добрая и светлая. Горжусь тобой», — отреагировала на фото дочери балерина.

В недавнем интервью Анастасия Волочкова говорила о том, что долгое время не общалась с отцом своей наследницы — бизнесменом Игорем Вдовиным. Восстановить контакты с экс-возлюбленным балерина смогла только ради их общего ребенка. Артистка понимала, что Ариадна нуждается в отцовской заботе и любви.

Наследница балерины увлекается уличными видами танцев, а также конным спортом. Сама Анастасия во всем поддерживает свою дочку. Волочкова не раз говорила о том, что для нее нет ничего важнее семьи и ее призвания.