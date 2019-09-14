11 цитат из книги нового мужа Собчак, которые нас удивили

Издательство АСТ, которое никогда не боялось экспериментировать с новыми форматами, выпустило книгу «Так говорил Богомолов». Хотя то, что пишет Константин, уже не ново, да и Хармса ему не переплюнуть.

Другой вопрос, что на фоне однотипных слащавых романчиков о любви или очередной тягомотины о смыслах бытия, изыски Богомолова все же выбиваются из общего ряда.

Говорят то, как автор подает материал, по осмыслении, может полностью раскрыть его внутренний мир. То, что и, главное, как пишет Константин Богомолов, одним может показаться сборником его диагнозов, а другим – верхом гениальности.

И только прочитав его книгу можно решить для себя, что именно вы увидите между странных коротких строк этого не особо известного писателя, но уже известного человека.

В книге много размышлений о смерти, и порой эти размышления-наблюдения кажутся верными:

Константин часто поднимает в книге тему семьи и взаимоотношений внутри нее. Его персонажи непонятны и гротескны.

Иногда кусочки странных диалогов поражают своей завершенностью в незавершенном и кажущемся простым тексте.

Странное отношение Богомолова к смерти приводит к созданию странных реприз:

Все отношение автора к собственным текстам выражено в двух фразах:

Вообще, у Богомолова много образов, которые кажутся смутно знакомыми:

А некоторые наблюдения настолько пронзительны и образны, что перехватывает дыхание:

А иногда его тексты похожи на хайку с поломанным размером:

Иные диалоги просто вводят в ступор неожиданным поворотом:

И напоследок изящный совет от Константина Богомолова:

А вы как считаете: подобная литература имеет место быть или вы предпочтете более классическое выражение мыслей?