НОВОСТИ

Накануне свадьбы Богомолов вступил в новую должность

43-летний режиссер официально стал художественным руководителем театра на Малой Бронной.

Накануне свадьбы Богомолов вступил в новую должность
https://www.instagram.com/konbog75/

На этой неделе в жизни театрального режиссера случилось сразу два приятных события. Свадьба с Ксенией Собчак и собственное назначение.

К исполнению обязанностей худрука театра на Малой Бронной Богомолов приступил еще 24 июня. Он же открыл новый сезон в новой должности 1 августа. Да вот только с оформлением документов затянулось.

Как оказалось, лишь 12 сентября избранник Собчак официально сменил Сергея Голомазова на этом посту.

А уже зимой состоится премьера второго сезона нашумевшего сериала от режиссера о светской жизни Москвы — «Содержанки». К слову, в нем снимается бывшая супруга Богомолова — Дарья Мороз. Актриса специально похудела перед съемками второй части проекта и делится первыми кадрами со съемочной площадки.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Накануне свадьбы Богомолов вступил в новую должность
Интересно?
Поделись с друзьями: