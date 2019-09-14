Накануне свадьбы Богомолов вступил в новую должность

На этой неделе в жизни театрального режиссера случилось сразу два приятных события. Свадьба с Ксенией Собчак и собственное назначение.

К исполнению обязанностей худрука театра на Малой Бронной Богомолов приступил еще 24 июня. Он же открыл новый сезон в новой должности 1 августа. Да вот только с оформлением документов затянулось.

Как оказалось, лишь 12 сентября избранник Собчак официально сменил Сергея Голомазова на этом посту.

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А уже зимой состоится премьера второго сезона нашумевшего сериала от режиссера о светской жизни Москвы — «Содержанки». К слову, в нем снимается бывшая супруга Богомолова — Дарья Мороз. Актриса специально похудела перед съемками второй части проекта и делится первыми кадрами со съемочной площадки.