НОВОСТИ

Богомолов трогательно спел на свадьбе для Ксении Собчак

Душевное исполнение трека растрогало невесту до слез.

Богомолов трогательно спел на свадьбе для Ксении Собчак
Фото: https://www.instagram.com/konbog75/

Во время банкета в Музее Москвы виновник торжества Константин Богомолов исполнил для Ксении Собчак песню жениха. В какой-то момент мужчина замолчал, любуясь супругой, которая ему досталась, а затем продолжил. В конце же режиссер подошел к Ксении, обнял ее и пропел: «Оставайся моей». Закрепила пара финал крепким поцелуем.

Ранее Собчак исполнила для нового супруга песню Аллегровой «Привет, Андрей». Чтобы не забыть текст, Ксения периодически подглядывала в клип-борд. Выбор репертуара развеселил зрителей, сам Константин также не удержался от улыбки, наблюдая за супругой.

На банкет приглашены 300 гостей. Все пришли с роскошными букетами цветов и увесистыми подарками. Молодожены принимают поздравления, кажется, свадьба будет петь и плясать до утра.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Богомолов трогательно спел на свадьбе для Ксении Собчак
Интересно?
Поделись с друзьями: