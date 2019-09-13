Богомолов трогательно спел на свадьбе для Ксении Собчак

Во время банкета в Музее Москвы виновник торжества Константин Богомолов исполнил для Ксении Собчак песню жениха. В какой-то момент мужчина замолчал, любуясь супругой, которая ему досталась, а затем продолжил. В конце же режиссер подошел к Ксении, обнял ее и пропел: «Оставайся моей». Закрепила пара финал крепким поцелуем.

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Ранее Собчак исполнила для нового супруга песню Аллегровой «Привет, Андрей». Чтобы не забыть текст, Ксения периодически подглядывала в клип-борд. Выбор репертуара развеселил зрителей, сам Константин также не удержался от улыбки, наблюдая за супругой.

На банкет приглашены 300 гостей. Все пришли с роскошными букетами цветов и увесистыми подарками. Молодожены принимают поздравления, кажется, свадьба будет петь и плясать до утра.