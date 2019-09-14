Дробыш высказался о поездке Собчак и Богомолова в катафалке

Композитор пожелал молодоженам, чтобы этот брак стал для них последним.

Российский шоу-бизнес и заинтересованная публика до сих пор обсуждают необычный транспорт, который выбрали для передвижения в день своей свадьбы Ксения Собчак и Константин Богомолов. Свадебный катафалк передвигался по Москве от локации к локации на удивление очевидцев и сотрудников ГИБДД, кстати.

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В беседе с журналистами продюсер Виктор Дробыш, в частности, отметил, что именно свадебный автомобиль повлиял на то, какого цвета цветы он выбрал для молодоженов.

«Судя по тому, что они там покатались на катафалке, я сразу понял, что нужно подарить желтые цветы. Ну, вестники разлуки», — признался композитор.

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Кроме того, Виктор рассказал, что в выборе и покупке свадебного подарка для Собчак и Богомолова он не участвовал, препоручив эту миссию своей супруге. Также Дробыш пожелал молодоженам, чтобы этот брак в их жизни был последним, пишет издание «Вокруг ТВ».