НОВОСТИ Собчак и Богомолов провели брачную ночь на простынях за 615 тысяч рублей
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Собчак и Богомолов провели брачную ночь на простынях за 615 тысяч рублей

Алексей Заякин

Стало известно, какие подарки подарили светской львице и режиссеру гости свадьбы.

Светская львица Ксения Собчак и ее супруг, режиссер Константин Богомолов, провели первую брачную ночь на шикарных простынях, стоимость которых составляет 615 тысяч рублей. Подарок молодоженам сделали одни из гостей свадебного торжества. Правда, кто конкретно одарил знаменитостей таким презентом, не уточняется.

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото
Собчак и Богомолов провели первую брачную ночь/globallookpress.com

Отметим, что самым дорогим подарком для молодоженов стал эксклюзивный фарфоровый сервиз за 1,1 миллиона рублей. На втором месте как раз расположился комплект итальянского белья для звезд.

Кстати, еще одни гости также подарили молодоженам белье. Его стоимость — 352 тысячи рублей. Добавим, что теперь у молодоженов есть винтажный ковер за 400 тысяч рублей, а также столик за 329 тысяч рублей. Одну из стен семейного гнездышка теперь украсит панно из Etro Home Interiors за 316 тысяч. Презенты были куплены гостями свадьбы в магазине Bosco Casa, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Ксения Собчак и Константин Богомолов стали мужем и женой 13 сентября. В ЗАГС они приехали на катафалке, чем несколько смутили гостей праздника. Далее на похоронной машине они отправились путешествовать по улицам столицы. При этом багажник был открыт. В связи с этим в ГИБДД проведут проверку скандальной ситуации. Не исключено,что молодоженов оштрафуют.

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Собчак и Богомолов провели брачную ночь на простынях за 615 тысяч рублей
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