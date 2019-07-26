Громкие романы Виктории Лопыревой, которые обсуждали миллионы поклонников

26 июля свой день рождения отмечает Мисс Россия-2003, успешная модель, телеведущая, посол Чемпионата мира по футболу-2018, личная жизнь которой интересует многих поклонников.

К своему 36-летию Виктория подошла во всеоружии: мало того, что ее внешность становится все более неотразимой, в феврале этого года она впервые стала мамой. Не снижается и ее популярность – зимой мир шоу-бизнеса потрясла новость о романе Виктории Лопыревой и Игоря Булатова.

Впрочем, и прежде телеведущей и модели удавалось не раз эпатировать публику известиями о своих романах – реальных или придуманных. На руку и сердце красавицы Виктории Лопыревой претендовали самые знаменитые мужчины страны.

Влад Топалов : очень странный роман

О своих отношениях модель Виктория Лопырева и певец Влад Топалов не объявляли официально. Просто они довольно долгое время появлялись на публике вместе и, вполне естественно, что о них заговорили как о влюбленных.

Однажды в СМИ попала информация о разборках, устроенных парой в одном из московских ресторанов. Там были взаимные обвинения, ревность и даже битая посуда. Впрочем, скоро заговорили о том, что и «выступление» в ресторане, и вообще весь роман был лишь очередной пиар-акцией, и что на самом деле Лопыреву и Топалова не связывает ничего, кроме дружбы.

Федор С молов – единственный муж , хотя и неофициальный

С футболистом Федором Смоловым Виктория познакомилась в 2012 году. Молодой человек сразу влюбился в красавицу блондинку, но ему пришлось проявить невероятную настойчивость, чтобы завоевать ее сердце.

По сей день Федора Смолова называют единственным мужем Виктории. А ведь на территории России их свадьба не является действительной, — бракосочетание произошло на Мальдивах. Так что формально этот брак так и остался гражданским. Правда, фотографии экзотической свадьбы получились эффектными, — молодожены щедро делились романтическими кадрами в сети.

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А в 2015-м красивая пара, которую уже называли «российскими Бекхэмами», неожиданно рассталась. Впрочем, все произошло максимально интеллигентно, без взаимных обвинений и оскорблений. Спустя 3 года после разрыва, на Чемпионате мира, Виктория болела за бывшего возлюбленного на трибунах, а Смолов подарил ей после матча свою футболку. Кажется, им удалось остаться друзьями.

Николай Басков – в одном шаге от ЗАГСа

Предложение руки и сердца «натуральный блондин» Николай Басков сделал Виктории в городе Грозном, и свидетелем этого события стал глава республики Рамзан Кадыров. Свадьбу наметили на 5 октября 2017 года, она должна была состояться в столице Чеченской Республики, в День города Грозный.

Некоторое время поклонники с умилением рассматривали их общие фото в аккаунтах, но потом как-то все сошло на «нет». Басков и Лопырева вели каждый свою жизнь – он давал концерты и интервью, а она активно участвовала в мероприятиях по подготовке Чемпионата мира по футболу.

Пришло и прошло 5 октября, никакой свадьбы не последовало. Тогда-то и стали поговаривать о том, что все новости о близких отношениях Баскова и Лопыревой были просто пиар-ходом.

Игорь Булатов – отец ребенка

В январе 2019 года в Сети появились фотографии беременной Виктории Лопыревой в обнимку с неизвестным мужчиной. Впрочем, интрига продержалась недолго: скоро стало известно имя нового избранника телеведущей. Им стал женатый Игорь Булатов — зять миллиардера Самвела Карапетяна.

По факту, Игорь ушел к Виктории от законной жены Татевик Карапетян. Лопырева долго скрывала имя отца своего ребенка, и лишь после появления их совместных фотографий призналась, что им является Булатов.

Сама Виктория утверждала, что вовсе не разрушала брак Игоря и Татевик, что супруги расстались до того, как между Лопыревой и Булатовым начались нежные отношения. Как бы там ни было, а Игорь Булатов лишился должности вице-президента в компании тестя, а Татевик подала на развод и улетела с двумя детьми на отдых на Мальдивы.

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Сынишке Виктории Лопыревой скоро исполнится полгода, она сама кормит его грудью и, судя по всему, счастлива в материнстве. С Булатовым они не зарегистрировали отношения, но, похоже, у них все хорошо. Виктория публикует совместные фото с любимым, на которых они совершают прогулки на теплоходе, гуляют, отдыхают.

Правда, злые языки утверждают, что счастье влюбленных продлится недолго, что бросивший жену ради Виктории Игорь скоро бросит и ее саму – ради новой возлюбленной.

Как вы думаете, стоит ли надеяться на счастливый и прочный брак модели и телеведущей с Игорем Булатовым – отцом ее ребенка?