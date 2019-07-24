Лопырева отказалась отвечать на «бестактный» вопрос об интиме с Басковым

При этом модель сначала заявила, что готова отвечать на любые вопросы.

Модель Виктория Лопырева стала гостьей программы «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». Во время эфира она заявила, что готова ответить на любые вопросы, касающиеся ее личной жизни. Довлатова воспользовалась этой ситуацией и с ходу попросила посла чемпионата мира по футболу в России 2018 года ответить на вопрос, который волнует многих россиян. Был ли у нее секс с «Золотым голосом России» Николаем Басковым? Как известно, несколько лет назад звезды были не разлей вода и какое-то время встречались.

«Какая ты наглая, Алла. Это все-таки очень бестактный вопрос, на который я не готова отвечать», — заявила Виктория Лопырева.

Напомним, что Николай Басков ранее рассказывал, что их отношения с Лопыревой зашли в тупик. Бывали просто комичные ситуации, когда они оказывались в одном городе за рубежом, но не могли встретиться, потому что не было свободного времени.

В студии звезда также заявила, что в ближайшее время ее можно будет увидеть в руководстве известного футбольного клуба. Правда, от каких-то подробностей она пока воздержалась. «Я, если, честно, пока о работе думать не хочу. Раньше, до рождения ребенка, у меня был один выходной в несколько месяцев. Сейчас стараюсь больше заботиться о сыне», — заявила Лопырева.